리모콘 대신 AI로 검색...SK브로드밴드 이용자 55%, 에이닷 추천 콘텐츠 선택

AI 핵심 요약beta
- SK브로드밴드가 17일 B tv 에이닷 2주년 이용데이터를 공개했다.
- 월간 활성 이용자는 170만명, 대화는 2100만건을 기록했다.
- 이용자 55%는 AI 답변 뒤 콘텐츠를 선택했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK브로드밴드가 생성형 AI 서비스 'B tv 에이닷' 출시 2주년을 맞아 고객 이용 데이터를 공개했다. 월간 활성 이용자는 170만명, 월간 대화 건수는 2100만 건을 기록했다.
'B tv 에이닷'은 자연어 대화를 통해 VOD, OTT, 실시간 방송 등 다양한 콘텐츠를 탐색할 수 있는 AI 기반 서비스다. 고객은 "요즘 인기 있는 드라마 추천해줘", "아이와 함께 볼 만한 영화 찾아줘" 같은 일상의 언어로 원하는 콘텐츠를 찾을 수 있다.
미디어 관련 대화를 나눈 고객의 55%가 AI 답변에서 콘텐츠를 선택했다. 이는 TV 앞에서 무엇을 볼지 고민하다 탐색을 중단하는 현상을 AI가 실질적으로 완화하고 있음을 보여준다.
5개월 연속 이용 고객은 미이용 고객 대비 월 평균 에이닷 이용일수가 1.7배, 대화량은 1.8배, VOD 시청 시간은 1.6배 높았다.
스트리밍 이용률은 더 큰 차이를 보였다. 에이닷 이용 고객의 스트리밍 이용률은 80.4%로, 미이용 고객의 24.1% 대비 3.3배 높았다. VOD 구매율도 B tv 전체 고객 대비 에이닷 이용 고객이 5%포인트 더 높았다.
SK브로드밴드는 최근 지상파 3사 콘텐츠를 포함한 올인원 구독상품 'B tv+ max'를 출시했으며, 홈 오브제 콘셉트를 적용한 'AI 5 셋톱박스'를 통해 B tv 이용 경험을 강화하고 있다.
SK브로드밴드는 출시 2주년과 추석을 맞아 B캐시 이벤트를 진행한다. 18일부터 27일까지 에이닷과 대화한 고객 4만 명에게 B캐시 1000포인트를 제공하고, 첫 대화를 시작한 고객 1만 명에게 추가로 1000포인트를 제공한다. 추첨을 통해 10명에게는 5만 포인트를 증정할 예정이다.
유창민 SK브로드밴드 Btv서비스기획담당은 "지난 2년간 이용 데이터를 통해 'B tv 에이닷'이 콘텐츠 탐색을 넘어 실제 이용 행동으로 이어지는 흐름을 명확히 확인했다"며 "앞으로 고객의 취향과 상황을 더 정교하게 이해해 콘텐츠 추천, 혜택, 구매 경험까지 아우르는 한층 고도화된 AI 미디어 경험을 제공할 것"이라고 말했다.
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