U-20 여자 월드컵, 아르헨 1-0 제압…12년 만에 8강 진출

AI 핵심 요약beta
- 한국 U-20 여자대표팀이 16일 아르헨티나를 1-0으로 꺾었다
- 한국은 12년 만에 FIFA U-20 여자월드컵 8강에 올랐다
- 한국은 19일 이탈리아와 8강전을 치른다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 20세 이하(U-20) 여자 축구대표팀이 2026 국제축구연맹(FIFA) U-20 여자 월드컵에서 12년 만에 8강 진출에 성공했다.
한국은 16일(한국시간) 폴란드 소스노비에츠 아레나에서 열린 아르헨티나와 대회 16강전에서 1-0으로 승리했다.
이로써 한국은 2014년 캐나다 대회 이후 12년 만에 8강 무대에 다시 오르게 됐다. 당시 2014년 대회 때는 참가국이 16개국이었다. 24개국으로 늘어난 2024년 대회에서 거둔 16강 후에는 최고 성적이다. 한국의 U-20 여자 월드컵 역대 최고 성적은 2010년 독일 대회 3위다.
이날 한국은 전반 초반부터 아르헨티나를 강하게 압박하며 득점 기회를 노렸다. 전반 11분 범예주의 강력한 오른발 중거리포가 골키퍼 선방에 막힌 한국은 1분 뒤 남승은의 헤더 역시 크로스바를 맞고 나오며 또 한번 결정적 기회를 놓쳤다.
하지만 전반 33분 범예주가 선제골을 기록했다. 천시우가 전방으로 투입한 패스를 조혜영이 이어받아 페널티지역 오른쪽에서 바깥쪽으로 크로스를 올렸다. 이 볼이 아르헨티나 수비수 몸에 맞고 흐르자, 범예주가 재빨리 달려들어 페널티지역 정면에선 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다.
아르헨티나도 역습에 나섰다. 전반 35분 메르세데스 디스가 페널티지역 오른쪽에서 이동하며 왼발 슈팅을 넣었다. 하지만 크로스바 하단을 맞고 골라인 밖으로 떨어졌다.
디스는 후반에도 호시탐탐 골문을 노렸다. 후반 19분 골 지역 왼쪽에서 시도한 헤더가 크로스바를 때렸다. 이후 후반 31분에도 골대 정면에서 슛을 넣었지만, 김채빈의 슈퍼 세이브에 막혔다. 결국 1골 차 리드를 지킨 한국은 오랜만의 8강 진출을 확정했다.
한국은 오는 19일 오후 10시 같은 장소에서 이탈리아와 8강전을 치른다.
willowdy@newspim.com