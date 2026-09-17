박순범 경북도의회부의장 "중증장애인 일자리, 현장 수요 파악...정책으로 연결해야"

AI 핵심 요약beta
- 박순범 경북도의회 부의장이 16일 중증장애인 일자리 정책 연결을 강조했다.
- 현장 수요와 참여 실태를 먼저 파악해야 한다고 밝혔다.
- 경북형 맞춤 일자리는 시범 운영 뒤 확대하자고 제안했다.
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실태·선행사례 점검 토대...정책·예산·제도 보완 등 도의회 역할 제안
[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 박순범 경북도의회 부의장이 "중증장애인 일자리창출 위해 현장 수요 파악을 통한 정책 연결"을 강조했다. '2026 경북도장애인가족지원센터 정책토론회'에 토론자로 참석해서였다.
17일 경북도의회에 따르면 박 부의장은 지난 16일 도청 동락관에서 열린 정책토론회에서 '경북형 장애인 일자리 구축을 위한 정책 방향' 주제의 발제와 당사자·현장 관계자들의 의견을 도의회 차원의 정책 과제로 연결하는 데 초점을 맞췄다.
박 부의장은 "현재 일자리 사업에 참여하지 못한 중증장애인이 있는지, 일을 시작한 뒤 출퇴근이나 업무 적응 등의 어려움으로 중도에 그만두는 사례는 없는지 현장의 실태부터 정확히 확인해야 한다"고 강조했다.
그러면서 박 부의장은 "중증장애인 일자리 정책은 제도의 취지만큼 현장에서 실제로 작동할 수 있는지가 중요하다"며 "당사자의 수요와 참여 과정에서 나타나는 어려움을 정확히 파악하는 것이 정책 검토의 출발점"이라고 강조했다.
박 부의장은 또 서울·경기·제주 등 다른 지역의 운영 사례도 함께 살폈다. 다른 지역의 제도를 그대로 가져오기보다 경북의 도시와 농산어촌 간 이동 여건, 수행 기관의 역량, 직무의 지속 가능성 등을 종합적으로 고려해 경북에 맞는 방식을 찾아야 한다는 맥락이다.
박 부의장은 "필요성이 확인될 경우에는 처음부터 사업 규모를 크게 확대하기보다 지역 여건이 다른 몇 곳에서 먼저 운영해 보고, 실제 참여 과정에서 나타나는 문제를 확인한 뒤 확대 여부를 판단하는 방안"도 제시했다.
박순범 부의장은 "토론회에서 제기된 다양한 의견을 바탕으로 경북의 여건과 기존 사업을 충분히 살펴볼 필요가 있다"며 "도의회도 집행부와 지속적으로 논의하면서 경북의 현실에 맞는 정책 방향을 신중하게 검토해 나가겠다"고 밝혔다.
이번 토론회는 '경북도 권리 중심 중증장애인 맞춤형 공공일자리 확대 방안'을 주제로 마련됐다. 장애인 당사자와 가족, 복지 현장 관계자 등이 참여해 권리 중심 일자리 현황과 수요, 실제 일자리 참여 경험, 장애인의 노동할 권리 등을 놓고 다양한 의견이 개진됐다.
한편 경북도는 올해 장애인 일자리사업에 388억 원을 투입해 87개 수행기관에서 3,034명에게 일자리를 지원하고 있는 것으로 나타났다.
nulcheon@newspim.com