오뚜기, 열라면 30주년 맞아 '스트리트 파이터'와 콜라보

AI 핵심 요약beta
- 오뚜기는 17일 열라면 30주년 협업 패키지를 선보였다.
- 스트리트 파이터 류·켄을 적용한 한정판이다.
- 9월 말부터 판매하고 팝업·이벤트도 연다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 오뚜기가 열라면 출시 30주년을 맞아 오는 10월 14일 개봉 예정인 영화 '스트리트 파이터'와 협업한 한정판 패키지를 선보인다고 17일 밝혔다.
한정판 패키지는 제품별 특성에 맞춰 스트리트 파이터의 대표 캐릭터인 '류'와 '켄'을 교차 적용했으며, 패키지 전면에는 콜라보 이벤트 안내 QR코드를 삽입했다. 9월 17일부터 순차적으로 생산에 적용되며, 9월 말부터 약 한 달간 전국 온·오프라인 유통 채널에서 한정 수량으로 판매한다.
오뚜기몰에서는 구매 고객 대상 한정판 스티커 시트를 선착순으로 제공하고, 구매 인증 이벤트를 통해 추첨으로 VIP 시사회 초대권과 롯데시네마 전용 영화 관람권을 증정한다. 10월 한 달간은 구매 인증 고객을 대상으로 삼성 갤럭시 Z폴드8, 한정판 굿즈 등을 추첨을 통해 증정할 예정이다.
9월 22일부터 10월 17일까지는 롯데시네마 월드타워 7층에서 체험형 팝업존을 운영하며, 롯데시네마 단독으로 '열라면 팝콘'도 한정 기간 출시한다.
오뚜기 관계자는 "한정판 패키지와 다양한 온·오프라인 프로모션을 통해 열라면의 화끈한 매력을 새롭게 경험해보시길 바란다"고 말했다.
fineview@newspim.com