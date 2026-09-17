네이버, 쇼핑앱 AI 에이전트 배송 특화 기능 고도화

AI 핵심 요약beta
- 네이버가 17일 쇼핑앱 AI 쇼핑 에이전트를 고도화했다
- 실시간 배송 정보로 도착 가능 상품과 마감 시간을 안내했다
- 대화 수 60%·거래액 82% 늘며 사용도 확대됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자 = 네이버가 쇼핑 앱의 'AI 쇼핑 에이전트'에 실시간 배송 정보를 반영한 추천 기능을 강화했다.
사용자가 배송 조건을 포함해 대화를 걸면 에이전트가 설정된 주소지를 기준으로 실제 도착 가능한 상품을 추려주고 도착 예정일과 주문 마감 시간을 안내한다.
"캠핑을 가려고 하는데 내일까지 도착하는 전골 밀키트 추천해줘"라고 요청하면 에이전트는 다음날까지 도착하는 상품을 제시하고 "오늘 밤 10시까지 주문하면 내일 새벽에 받을 수 있다"는 식으로 주문 마감 시간을 알려준다.
에이전트는 자연어 질의에서 빠른 배송이 필요한 상황과 맥락을 파악하는 능력도 개선했다. "아침, 저녁으로 갑자기 추워졌는데 전기장판 추천해줘"라는 질문에는 다양한 상품을 제안하면서도 현재 상황을 고려해 빠르게 받아볼 수 있는 상품을 중심으로 선택지를 좁혀준다.
네이버 AI 쇼핑 에이전트의 사용이 확대되고 있다. 9월 기준 정식 출시 이후인 6월 대비 대화 수는 약 60% 증가했고 거래액은 82% 늘었다.
이정태 네이버 Shopping Search&AI 리더는 "네이버 AI 쇼핑 에이전트는 사용자가 쇼핑 과정에서 겪는 복잡한 조건과 맥락별 탐색을 대신 수행해주는 쇼핑 특화 에이전트로 고도화하고 있다"며 "상품 스펙과 실시간 배송 정보, 생생한 리뷰 데이터 등 네이버쇼핑 생태계가 보유한 실시간 쇼핑 데이터와 개인화 추천 기술의 결합으로 이용자의 의도와 맥락에 최적화된 구매 결정을 지원하여 차별화된 AI 커머스 경험을 키워갈 것"이라고 말했다.
origin@newspim.com