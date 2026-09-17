코스콤, 추석 맞아 안양시 취약계층에 명절 선물 지원

AI 핵심 요약beta
- 코스콤은 16일 안양시청서 명절 선물 전달식을 했다.
- 저소득 취약계층 198가구에 참기름·들기름 세트를 전달한다.
- 영등포구·안양시·부산 동구 648가구에 3000만원을 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코스콤은 전날 안양시청에서 안양시 저소득 취약계층을 위한 추석맞이 명절 선물 전달식을 개최했다고 17일 밝혔다.
코스콤에 따르면 전달식에는 홍석원 코스콤 경영전략본부장과 이계삼 안양시 부시장, 안양시지역사회보장협의체 관계자 등이 참석했다.
이번 지원은 추석을 앞두고 명절 준비에 어려움을 겪는 지역 이웃들의 부담을 덜고 따뜻한 명절 분위기를 조성하기 위해 마련됐다.
코스콤은 자매결연을 맺은 농촌마을에서 생산한 참기름과 들기름으로 구성된 명절 선물세트를 마련했으며, 안양시지역사회보장협의체를 통해 저소득 취약계층 198가구에 전달할 예정이다.
코스콤은 추석을 맞아 사업장 소재 지역인 서울 영등포구와 경기 안양시, 부산 동구의 취약계층 총 648가구에 3000만원 상당의 명절 선물을 지원한다. 각 지역 복지기관과 협력해 명절 식품 세트와 식료품 꾸러미 등을 대상 가정에 전달한다.
홍석원 코스콤 경영전략본부장은 "이번 지원이 명절 준비에 어려움을 겪는 지역 이웃들의 부담을 조금이나마 덜고 따뜻한 추석을 보내는 데 보탬이 되기를 바란다"며 "앞으로도 사업장이 위치한 지역사회의 목소리에 귀 기울이며 필요한 곳에 실질적인 도움을 전할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com