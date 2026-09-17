"아이폰 듀오 비싸고 무겁네"…갤럭시 Z폴드8 판매 10% 늘었다

AI 핵심 요약beta
- 애플 아이폰 듀오 공개 뒤 갤럭시 Z 폴드8 판매가 10% 늘었다.
- 소비자들은 329만원 가격과 무게를 보고 폴드8로 이동했다.
- 아이폰 듀오 출시는 10월 말로, 대기 수요도 줄었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
애플 기다리던 대기수요 이동…한 달 넘는 출시 대기도 부담
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오' 공개 이후 삼성전자 '갤럭시 Z 폴드8'의 국내 판매량이 오히려 증가한 것으로 나타났다. 애플의 폴더블폰을 기다리며 구매를 미뤘던 소비자들이 가격과 무게, 출시 일정 등을 확인한 뒤 일부 갤럭시로 이동했다는 해석이다.
17일 통신업계에 따르면 지난 10일 아이폰 듀오 공개 이후 일주일간 갤럭시 Z 폴드8의 국내 판매량은 직전 일주일 대비 약 10% 증가한 것으로 알려졌다.
업계에서는 아이폰 듀오 공개 전까지 애플의 첫 폴더블폰을 확인하려는 대기 수요가 상당 부분 존재했던 것으로 보고 있다. 하지만 실제 제품이 공개된 뒤 가격과 휴대성 등을 비교한 소비자 일부가 폴드8 구매로 돌아섰다는 분석이다.
특히 가격 차이가 영향을 미친 것으로 보인다. 아이폰 듀오의 국내 출고가는 256GB 기준 329만원으로, 같은 용량의 갤럭시 Z 폴드8(227만8100원)보다 100만원 이상 비싸다. 2TB 모델은 509만원에 달한다.
두 제품의 가격 격차는 미국보다 국내에서 두드러진다. 미국에서는 256GB 기준 두 제품의 가격 차이가 약 100달러 수준이지만 국내에서는 100만원 이상으로 벌어진다.
무게와 두께도 비교 대상이다. 아이폰 듀오는 254g으로 폴드8보다 53g 무겁다. 접었을 때 두께도 11.3mm로 폴드8보다 0.7mm 두껍다. 폴더블폰의 경우 대화면과 함께 휴대성이 주요 구매 기준으로 꼽히는 만큼 소비자 선택에 영향을 미칠 수 있는 요소다.
출시 시점도 변수다. 아이폰 듀오의 국내 출시는 10월 말에서 11월 초로 예정돼 있어 공개 이후 실제 제품을 받기까지 한 달 이상 기다려야 한다.
애플의 참전으로 폴더블폰 자체에 대한 관심이 커진 것도 삼성전자에는 긍정적으로 작용하고 있다. 삼성전자는 지난 2019년 첫 갤럭시 폴드를 선보인 이후 7년간 폴더블 제품을 출시해왔다. 최근에는 서울 광화문과 코엑스 등에서 '웰컴 투 폴더블' 광고를 선보이며 애플의 시장 진입을 겨냥한 마케팅에도 나섰다.
스마트폰업계 관계자는 "애플의 폴더블 시장 진입으로 소비자 관심 자체가 크게 높아졌다"며 "첫 제품이 공개되면서 가격과 무게, 사용성 등을 기존 제품과 직접 비교하려는 수요도 늘어난 것으로 보인다"고 말했다.
syu@newspim.com