전북 농·특산품 최대 40% 할인…지방자치인재개발원 '한가위 장터'

AI 핵심 요약beta
- 지방자치인재개발원이 17일 추석 맞이 한가위 장터를 열었다.
- 전북 농·특산품을 최대 40% 할인하고 무료배송을 지원했다.
- 22일과 23일에는 완주몰 입점업체 상품도 판매한다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부 지방자치인재개발원이 추석을 맞아 전북 지역 농·특산품을 최대 40% 할인 판매하고 전국 무료배송을 지원하는 '한가위 장터'를 연다.
지방자치인재개발원은 17일부터 18일까지, 오는 22일부터 23일까지 각각 이틀간 두 차례에 걸쳐 본관 1층 로비에서 한가위 장터를 운영한다고 17일 밝혔다.
한가위 장터는 전북 혁신도시 이전기관인 지방자치인재개발원이 지역 농가의 소득 증대를 돕고 전국 지방공무원에게 전북 농·특산물을 알리기 위해 매년 개최하는 행사다.
올해 장터에서는 지방자치인재개발원이 전북지방우정청과 처음으로 협업한다.
17일부터 18일까지 우체국 쇼핑몰에서 판매되는 장수군 사과와 진안군 홍삼 제품 등 농·특산품 35여종을 최대 40% 할인된 가격에 판매한다. 현장에서 주문하면 우체국 소포를 이용해 전국 무료배송도 받을 수 있다.
오는 22일부터 23일까지는 완주군 온라인 쇼핑몰인 '완주몰' 입점업체들이 참여한다. 완주 복숭아와 포도, 꽃 식초 등 지역 특산물과 가공식품 30여종을 판매할 예정이다.
지방자치인재개발원의 명절 장터는 2015년 추석 처음 시작됐다. 이후 매회 약 1500만원의 매출을 기록하며 지역 농·특산품의 홍보와 판로 확대를 지원하고 있다.
올해부터는 전북지방우정청과 완주군의 요청에 따라 수시로 '금요장터'도 운영하고 있다. 완주 딸기와 익산 수박, 정읍 토마토, 고창 장어 등을 판매했으며 지난 8월 말까지 총 15차례 운영해 7098만원의 매출을 기록했다.
박대민 지방자치인재개발원장 직무대리는 "추석을 맞아 마련한 이번 장터가 전북 지역의 우수 농·특산품을 널리 알리고 지역 농가와 소상공인에게도 실질적인 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 성장할 수 있는 다양한 상생협력 활동을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com