토스증권, 투자자산 조회·관리 기능 개선

AI 핵심 요약beta
- 토스증권은 17일 투자자산 조회·관리를 개선했다.
- 지난 1년 투자 흐름 보는 자산 추이 기능을 선보였다.
- 보유종목을 직접 묶는 종목 묶어보기도 출시했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
보유종목 원하는 기준으로 묶어 관리
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 토스증권은 17일 고객이 자신의 투자 현황을 보다 쉽게 파악하고 관리할 수 있도록 투자자산 조회·관리 기능을 개선했다고 밝혔다.
토스증권은 우선 지난 1년간 투자 흐름을 한눈에 확인할 수 있는 '투자 자산 추이' 기능을 선보인다. 평가금과 원금의 변화를 그래프로 보여주며, 현재 평가금이 원금과 비교해 얼마나 늘거나 줄었는지도 금액과 비율로 확인할 수 있다.
1주·1개월·3개월·1년 단위로 기간을 선택할 수 있으며, 그래프에서 특정 날짜를 선택하면 당시 평가금과 원금, 평가손익까지 볼 수 있다. 계좌별 조회도 지원한다. 기본계좌와 연금계좌 등을 각각 보거나 전체 계좌를 합산해 투자자산 추이를 확인할 수 있다.
보유종목을 원하는 기준으로 묶어 관리할 수 있는 '종목 묶어보기' 기능도 출시한다. 기존에는 국내주식·해외주식·채권 등 정해진 기준으로 보유종목을 확인했다면, 이제 직접 그룹을 만들어 원하는 종목을 분류할 수 있다.
그룹별 보유종목과 수익률도 확인할 수 있다. 투자 목적이나 관심 분야 등 각자의 기준에 맞춰 종목을 관리할 수 있어 편의성을 높였다.
토스증권 관계자는 "이번 개선은 고객이 자신의 투자 현황을 보다 쉽고 편리하게 살펴볼 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다"며 "앞으로도 고객 관점에서 필요한 기능을 지속적으로 개선해 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com