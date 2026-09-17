한화오션, 가스텍서 FLNG·VLEC 등 기술 개발 현황 공개

AI 핵심 요약beta
- 한화오션이 17일 가스텍 2026서 미래선박 기술을 공개했다
- 표준 FLNG·VLEC 화물창·LNG 연료탱크서 인증을 받았다
- 내부검사 연장과 LNG벙커링선 개발도 추진한다고 밝혔다
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LNG 연료탱크 고압화·화물창 검사주기 연장 등 R&D 확대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = 한화오션이 '가스텍(Gastech) 2026'에서 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG)와 초대형 에탄운반선(VLEC), 액화천연가스(LNG) 연료탱크 등 미래 선박 관련 기술 개발 현황을 공개했다.
한화오션은 태국 방콕에서 열리고 있는 가스텍 2026에서 주요 글로벌 선급으로부터 기술 인증을 획득하고, 연구개발 성과와 신규 공동개발 프로젝트를 발표했다고 17일 밝혔다.
먼저 한화오션은 표준 FLNG 설계에 대해 미국 선급 ABS와 노르웨이 선급 DNV로부터 개념승인(AIP)을 획득했다.
한화오션은 앞서 설계·조달·건조 효율성을 높이기 위해 표준 부유식 원유 생산·저장·하역설비(FPSO) 기본 설계를 개발해 선급 인증을 받은 바 있다. 이번에는 이를 FLNG 분야로 확대해 반복 적용 가능한 플랫폼 기반 설계를 구축했다.
이를 통해 초기 엔지니어링 기간을 줄이고 프로젝트 수행 과정의 예측 가능성을 높일 수 있을 것으로 회사는 기대하고 있다.
가스선용 화물창 기술에 대한 승인도 획득했다. 한화오션은 영국 선급 LR로부터 10만㎥급 초대형 에탄운반선에 적용되는 고망간강 기반 화물창 '맥티브(MCTIB)'에 대한 개념승인을 받았다.
맥티브는 독립형 Type-B 화물창으로, 고망간강을 적용해 구조 안전성과 제작 생산성을 높이는 데 초점을 맞췄다.
한화오션은 컨테이너선용 차세대 LNG 연료탱크 기술 개발 결과도 공개했다.
지난 5월 DNV와 착수한 공동개발 프로젝트를 통해 LNG 추진 컨테이너선용 IMO Type-B 연료탱크의 허용 압력을 기존 최대 0.7barg에서 2.0barg까지 높였다.
연료탱크의 허용 압력이 높아지면 LNG에서 발생하는 증발가스를 보다 오래 저장할 수 있어 선박 운항의 유연성과 연료 운영 효율을 높일 수 있다는 설명이다.
LNG 분야 신규 기술 개발도 추진한다.
한화오션은 LR과 LNG운반선 화물창 내부검사 주기 연장을 위한 공동개발 프로젝트에 착수한다. 양사는 화물창 상태기반 모니터링 기술과 리스크 기반 안전성 평가 체계를 개발해 현재 5년 주기의 내부검사를 최대 7.5년까지 연장하는 방안을 검토할 계획이다.
한국선급(KR)과는 1만8000㎥급 LNG벙커링선 공동개발에 나선다. 양사는 맥티브와 Type-C 독립탱크를 각각 적용한 두 가지 형태의 LNG벙커링선 개념을 개발할 예정이다.
한화오션은 LNG 추진선 발주 확대에 따라 선박용 LNG 연료 공급 인프라 수요도 커질 것으로 보고 관련 시장 공략을 확대한다는 방침이다.
한화오션 관계자는 "시장의 다양한 수요에 대응할 수 있도록 지속적으로 기술 포트폴리오를 확대하고 있다"며 "차별화된 연구개발과 엔지니어링 역량을 바탕으로 최적의 미래 해양 솔루션을 제공할 것"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com