제네시스, '마그마 레이싱 라이브 페스티벌' 개최

AI 핵심 요약beta
- 제네시스는 24일부터 27일까지 하남서 행사를 연다.
- GMR-001 하이퍼카와 마그마 GT3 콘셉트를 공개했다.
- 27일 후지 6시간 레이스 생중계와 체험행사를 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
27일 WEC 후지 6시간 레이스 생중계…체험 프로그램도 운영
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 제네시스가 오는 24일부터 27일까지 경기 하남 스타필드 하남에서 '제네시스 마그마 레이싱 라이브 페스티벌'을 개최한다고 17일 밝혔다.
이번 행사는 국제자동차연맹(FIA) 월드 인듀어런스 챔피언십(WEC) 6라운드인 '후지 6시간 레이스'와 연계해 진행된다.
제네시스는 국내 고객과 모터스포츠 팬들에게 제네시스 마그마 레이싱의 활동과 브랜드를 체험할 기회를 제공하기 위해 이번 행사를 마련했다. 스타필드 하남 사우스 아트리움과 제네시스 스튜디오 하남 등에서 차량 전시와 체험 프로그램을 운영한다.
사우스 아트리움에서는 지난 6월 르망 24시간 레이스를 완주한 제네시스 마그마 레이싱의 GMR-001 하이퍼카 19번 차량을 국내 최초로 전시한다.
해당 차량은 르망 24시간 레이스에서 24시간 동안 총 372랩, 약 5069km를 주행해 최종 13위로 완주했다.
제네시스 스튜디오 하남에서는 마그마 GT3 콘셉트도 국내에서 처음 공개한다. GT3는 고성능 양산차를 기반으로 제작한 경주차가 경쟁하는 GT 레이스의 대표 클래스다.
마그마 GT3 콘셉트는 지난 6월 르망 24시간 레이스에서 처음 공개됐으며, 제네시스의 GT3 내구 레이스 진출 가능성을 보여주는 모델이다.
행사 마지막 날인 27일에는 WEC 후지 6시간 레이스를 생중계한다. 메가박스 하남스타필드점에서는 영화관 대형 스크린과 음향 장비를 활용한 관람 프로그램을 운영한다.
제네시스 부티크 회원 중 제네시스 차량 보유 고객을 대상으로 추첨을 통해 관람권을 제공하며, 일반 고객은 17일부터 메가박스 앱과 홈페이지에서 관람권을 예매할 수 있다.
사우스 아트리움과 제네시스 스튜디오 하남에도 대형 스크린을 설치해 누구나 무료로 레이스를 관람할 수 있도록 했다.
이와 함께 레이싱 시뮬레이터와 반응속도 게임 등을 통해 드라이버 훈련 과정과 모터스포츠를 체험할 수 있는 프로그램도 운영한다. 가족 단위 방문객을 위한 포스트카드 제작과 타투 스티커 체험 프로그램도 마련한다.
GMR-001 하이퍼카 축소 모형 등 제네시스 마그마 레이싱 관련 굿즈 판매 공간도 운영한다.
이시혁 제네시스사업본부장 전무는 "제네시스 마그마 레이싱 라이브 페스티벌은 글로벌 모터스포츠 무대에서 쌓아온 경험과 열정을 국내 팬들과 공유하는 자리"라며 "국내 고객들과 실시간으로 레이스의 긴장감과 감동을 나누고 브랜드의 미래 비전을 체험할 수 있는 특별한 경험을 제공하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com