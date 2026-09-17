KB증권, 하반기 임직원 헌혈…100여명 참여

AI 핵심 요약beta
- KB증권은 10일부터 11일까지 하반기 사랑의 헌혈행사를 열었다.
- 임직원 약 100명이 참여해 혈액 수급 지원에 힘을 보탰다.
- KB증권은 올해 상반기에도 헌혈행사를 진행했다.
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참여 임직원에게 자체 기념품 제공
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB증권은 지난 10일부터 11일까지 서울 여의도 본사에서 임직원들과 함께 '2026 하반기 사랑의 헌혈행사'를 진행했다고 17일 밝혔다.
이번 행사는 임직원들의 자발적인 헌혈 참여를 통해 가을 환절기와 추석 연휴를 앞두고 혈액 수급에 보탬을 주기 위해 마련됐다. KB증권은 올해 상반기에도 임직원 헌혈행사를 진행했다.
이틀간 열린 행사에는 임직원 약 100명이 참여했다. KB증권은 헌혈에 참여한 임직원에게 자체 기념품도 제공했다.
행사에 참여한 한 직원은 "명절을 앞두고 혈액 수급에 어려움이 있다는 소식을 접하고 작은 보탬이 되고자 참여했다"며 "상반기에 이어 동료들과 함께 생명나눔을 실천할 수 있어 뜻깊었다"고 말했다.
강진두·이홍구 KB증권 대표이사는 "바쁜 일정 속에서도 소중한 생명을 살리는 일에 자발적으로 앞장서 준 임직원들의 관심에 감사드린다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 사회공헌 활동을 지속하고 나눔과 상생의 가치를 바탕으로 ESG 경영을 실천해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com