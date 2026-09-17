중견련, 충북도청과 지역 중견기업 성장 지원 협력

AI 핵심 요약beta
- 중견련과 충북도가 16일 지역경제 활성화 협약을 체결했다.
- 양측은 정책금융·제도강화로 중견기업 자금조달을 돕기로 했다.
- 지역 인재 육성, 공급망 협력으로 산업생태계 조성에 힘쓴다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 한국중견기업연합회는 지난 16일 충청북도청에서 '지역 경제 활성화 및 중견기업 활동 기반 강화를 위한 업무협약'을 체결했다고 17일 밝혔다.
양 기관은 국민성장펀드·지방 우대 정책 자금 등 정책 금융을 활용한 원활한 자금 조달 체계를 구축하고, 중견기업 관련 제도·정책 강화, 중견기업 협력 네트워크 확대, 지역 인재 육성·채용, 중견-중소기업 공급망 협력 강화 등 지역 중견기업 성장 촉진과 선순환하는 지역 산업 생태계 조성에 긴밀히 협력할 계획이다.
중견련 관계자는 "중견기업 육성을 위한 법·제도·정책 환경을 강화하기 위해 중견기업특별법에 명시된 중견기업 조례설치를 추진하고, '중견기업협의체(가칭)'를 구성해 중견기업 현장의 애로를 적극 발굴, 실효적인 대응 방안을 모색할 것"이라고 밝혔다.
신용한 충북 지사는 "중견기업은 대기업과 중소기업을 연결하고 양질의 일자리를 창출하는 지역 경제의 든든한 '허리'"라면서, "이번 협약을 계기로 중견기업의 투자와 성장을 적극 뒷받침하는 한편, 정책 금융과 지역기업 간 상생 협력을 기반으로 기업이 성장하고 일자리가 늘어나는 '지역 경제 발전의 핵심'으로서 충북을 일신시켜 나아갈 것"이라고 말했다.
협약식에는 신용한 충청북도지사, 김현철 중견련 상근부회장과 최명배 와이씨 회장, 이창우 네패스 대표이사 등 충북 소재 선도 중견기업 대표 등 관계자들이 참석했다.
tack@newspim.com