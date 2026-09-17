카카오, 비즈니스 플랫폼 활용 사례 공모전 개최

AI 핵심 요약beta
- 카카오가 17일 2026 카카오비즈니스 베스트 어워즈를 개최했다.
- 공모는 10월 14일까지 진행되며 11월 4일 수상팀을 발표했다.
- 수상은 10개 부문 100개사 선정하며 총 5억 원을 지급했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오가 자사 비즈니스 플랫폼 활용 성공사례를 발굴하는 공모전 '2026 카카오비즈니스 베스트 어워즈'를 개최한다고 17일 밝혔다.
5회째인 이번 공모전은 카카오비즈니스를 통해 사업 성장을 경험한 사업자들의 사례를 소개하는 행사다. 공모 접수는 10월 14일까지 카카오비즈니스 세미나 홈페이지에서 진행되며 11월 4일 수상팀을 발표하고 12월 14일 시상식을 개최할 예정이다.
사업 규모와 업종에 관계없이 올해 카카오비즈니스 플랫폼을 활용한 모든 사업자가 참여할 수 있다. 카카오광고, 카카오톡 채널, 카카오쇼핑, 카카오톡 예약하기와 매장관리 등 다양한 서비스는 물론 개발자 도구를 활용한 사례도 응모 가능하다.
올해는 수상 부문을 기존 2개에서 10개로 확대했다. 로컬 임팩트, 퍼포먼스 리더, 라이징 셀러 등 서비스 활용 전략과 영역별 특성에 따라 심사를 진행한다. 고객 접점 확대, 마케팅 효율 개선, 매출 성장 등 개별 영역에서 성과를 낸 사례를 폭넓게 발굴한다.
총 10개 부문에서 100개 사업자를 선정해 부문별 최우수상과 우수상을 시상하며 이 중 우수 사례 3팀에게는 대상을 수여한다.
수상팀에는 총 5억 원 상당의 광고캐시와 카카오톡 선물하기 상품권이 차등 지급된다. 일부 수상팀은 톡딜·카카오쇼핑라이브 노출, 톡스토어 1:1 컨설팅 지원, 카카오비즈니스 세미나 연사 참여 기회도 제공받는다.
황준연 카카오비즈니스 도메인 리더는 "올해는 수상 부문을 세분화해 각 사업자의 비즈니스 특성과 성과가 더욱 잘 조명될 수 있도록 했다"라며 "앞으로도 파트너의 비즈니스 성장을 돕는 플랫폼으로서 실질적인 지원을 이어갈 것"이라고 말했다.
origin@newspim.com