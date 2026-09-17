iM증권, 국민참여성장펀드 가입 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- iM증권이 17일 국민참여성장펀드 이벤트를 시작했다
- 10월 15일까지 전용계좌 개설자 100명에 경품을 준다
- 9월 30일부터 가입 가능하며 금액별 추가 혜택도 있다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = iM증권은 오는 10월 15일까지 국민참여성장펀드 가입 이벤트를 진행한다고 17일 밝혔다.
이벤트 기간 iM증권에서 국민참여성장펀드 전용 계좌를 개설한 고객 가운데 100명을 추첨해 메가커피 5000원 상품권을 지급한다.
펀드 가입 고객에게는 가입 금액에 따라 추가 경품을 제공한다. 상품 가입은 오는 9월 30일부터 가능하다.
1000만원 이상 가입 고객 가운데 50명에게 메가커피 2만원 상품권을 지급한다. 2000만원 이상 가입 고객 30명에게는 메가커피 5만원 상품권, 3000만원 이상 가입 고객 10명에게는 신세계 모바일 10만원 상품권을 제공한다.
국민참여성장펀드는 지난 6월 판매를 마친 1차 국민성장펀드와 같은 규모로 모집하는 공모 정책 펀드다. 반도체와 인공지능(AI), 우주항공 등 국가 첨단전략산업 기반을 지원하기 위해 조성된다.
정부 재정자금이 후순위로 투자해 개별 피투자 사모펀드에서 손실이 발생할 경우 일정 부분을 우선 부담하는 구조다.
가입 대상은 19세 이상 국내 거주자 또는 15세 이상 근로소득자다. iM증권 모바일트레이딩시스템(MTS)과 영업점에서 가입할 수 있다. 다만 1차 펀드에 가입한 고객은 가입이 제한된다.
가입자는 가입 금액에 따라 소득공제와 배당소득 분리과세 혜택을 받을 수 있다.
상품 가입과 이벤트에 대한 자세한 내용은 iM증권 MTS에서 확인하거나 영업점과 고객만족센터에 문의하면 된다.
dconnect@newspim.com