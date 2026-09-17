삼성E&A, LNG 모듈 패키지 공개...플랜트 시장 공략 본격화

AI 핵심 요약beta
- 삼성E&A가 16일 방콕 가스텍서 LNG 모듈 패키지를 공개했다.
- 중소형 LNG에 맞춘 모듈형 솔루션으로 공기를 20% 줄였다.
- 삼성E&A는 LNG 사업 참여를 넓혀가겠다고 밝혔다.
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주요 공정 모듈 방식으로 사전 설계...공사 기간 약 20% 단축
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 삼성E&A는 LNG 액화 플랜트 시장 진출을 위한 LNG 모듈 패키지를 공개했다고 17일 밝혔다.
삼성E&A는 지난 16일 태국 방콕에서 열린 '가스텍(Gastech) 2026'에서 LNG 액화 플랜트 건설을 위한 'LNG 모듈 패키지'를 공개했다.
가스텍은 천연가스, LNG, 저탄소 솔루션 및 에너지 AI 분야 세계 최대 규모 전시회로 전 세계 에너지 분야 기업들과 정부 관계자들이 참석한다.
이번 패키지는 LNG 액화 플랜트 주요 과정을 모듈화해 패키지로 제공하는 솔루션으로 중소형 LNG에 최적화했다.
세계적인 LNG 기술선인 하니웰 테크놀로지스의 AP-SMR™ 단일 혼합 냉매 액화 기술을 바탕으로 삼성E&A의 모듈 기술을 결합했다.
특히 이번 패키지는 주요 공정을 사전 설계하고 모듈화한 통합 솔루션으로 사업 초기 개발 단계부터 설계·조달·시공(EPC) 기간을 단축해 전체 프로젝트 공기를 약 20% 줄일 수 있다.
모듈 공법은 주요 설비를 공장이나 야드에서 사전 제작한 뒤 현장에서 조립하는 방식이다. 현장 작업을 최소화해 품질 확보와 공정 관리에 유리하다. 사전 설계된 패키지는 프로젝트 초기 개발 단계에서 발주처에 신속하고 구체적인 기술·사업 정보를 제시할 수 있다.
삼성E&A는 올해 초 LNG를 청정에너지, 물 사업과 함께 주요 성장축으로 삼았고, 인도네시아 친환경 LNG 플랜트 기본설계와 북미 LNG 개념설계를 잇따라 수주했다.
삼성E&A 관계자는 "확대되는 LNG 플랜트 모듈화 수요에 적극 대응하고, 사업 초기 단계부터 고객과 협력을 강화해 LNG 분야 사업 참여를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
krawjp@newspim.com