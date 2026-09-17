NC AI, 전북·경남 피지컬 AI 국책과제 동시 참여

AI 핵심 요약beta
- NC AI가 17일 전북·경남 피지컬 AI 사업에 선정됐다.
- 전북선 디지털트윈·무인공장 기술 2개 과제를 맡았다.
- 경남선 월드모델·행동모델로 현장제어를 개발했다.
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조선·반도체 후공정 등 제조 현장 적용…2030년까지 1조4131억원 투입
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = NC AI가 정부가 추진하는 전북·경남 피지컬 AI 연구개발사업에 참여해 제조 현장에 적용할 피지컬 AI 핵심 기술 개발에 나선다.
NC AI는 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 추진하는 전북·경남 피지컬 AI 연구개발사업의 양 지역 과제에 모두 선정됐다고 17일 밝혔다.
이번 사업은 2026년부터 2030년까지 5년간 총 1조4131억원이 투입되는 국책사업이다. 전북에서는 공장 전체를 지능적으로 연결·운영하는 자율공장 기술을, 경남에서는 제조 공정의 정밀 제어 기술을 중심으로 개발한다.
정부는 현실 세계의 데이터를 인공지능(AI)이 학습하고 이를 센서·설비·로봇 등 물리 시스템의 자율제어로 연결하는 기술을 확보한다는 계획이다. 향후 개발 기술을 'K-AI 공장 패키지'로 발전시켜 해외 제조시장에도 확산한다는 구상이다.
NC AI는 전북에서 디지털트윈과 무인공장을 중심으로 2개 과제를 수행한다.
먼저 '협업지능 피지컬 AI 디지털트윈 가상환경 기술개발' 과제를 통해 공장 설비와 작업 공간을 3차원 가상환경으로 구현한다. 작업자의 움직임까지 시뮬레이션해 산업 현장을 가상공간에 재현하고, AI 학습 데이터를 생성해 비전언어모델(VLM)·비전언어행동모델(VLA)의 학습과 검증에 활용한다.
'무인공장 운용-피지컬AI SDF 특화 기반 모델 연구개발' 과제에서는 제조 현장의 상황과 공간을 이해하고 대응하는 피지컬 AI 파운데이션 모델을 개발한다. 거대언어모델(LLM)과 VLM 등을 활용해 공장 내 정적·동적 상황을 인식하고 설비와 로봇이 스스로 대응할 수 있는 무인공장 운영 기반을 구축한다.
경남에서는 '물리지능 행동모델 및 통합 프레임워크 기술개발' 과제에 참여한다. 센서와 비전 데이터를 활용해 제조 현장의 물리적 상황을 이해하고 변화를 예측하는 월드모델을 개발하는 것이 핵심이다.
대규모 행동모델(LAM)을 통해 현장 상황에 맞춰 설비와 로봇의 행동을 계획·제어하고, 상황 인식부터 실제 행동까지 연결하는 기술을 조선 용접과 반도체 후공정 등에 적용할 예정이다.
NC AI는 디지털트윈, 월드모델, 로봇 파운데이션모델(RFM) 등 피지컬 AI 기술을 바탕으로 한화오션, 포스코DX, 현대로템 등과 조선·철강·방산 분야에서 기술 개발과 실증을 진행하고 있다.
flurry327@newspim.com