미래에셋, 커버드콜 ETF 2종 순자산 3조 돌파

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋자산운용이 17일 TIGER 미국 커버드콜 ETF 2종 합산 순자산 3조원을 돌파했다.
- S&P500 ETF는 6501억원, 나스닥100 ETF는 2조4441억원을 기록했다.
- 두 상품은 격주 분배 구조와 월배당 전략을 내세웠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
월중·월말 분배로 격주 현금흐름 구성
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋자산운용은 'TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 ETF'와 'TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF'의 합산 순자산이 3조원을 돌파했다고 17일 밝혔다.
지난 16일 기준 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 ETF의 순자산은 6501억원, TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF는 2조4441억원이다. 두 상품의 순자산을 합하면 3조942억원이다.
두 상품은 만기가 짧은 데일리 옵션을 약 10% 수준으로 매도하는 '타겟데일리 커버드콜' 전략을 사용한다. 미래에셋자산운용은 이를 통해 기초지수 상승분의 약 90% 수준에 참여하면서 옵션 프리미엄 등을 활용해 월 단위 분배금을 지급하도록 설계했다고 설명했다.
TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 ETF의 상장 이후 누적 개인 순매수액은 3787억원이다. 최근 분배기준일을 월말에서 매월 15일로 변경했으며 옵션 프리미엄 수익과 함께 편입 주식에서 발생하는 배당수익도 분배재원에 포함했다.
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF의 순자산은 2조4441억원으로, 회사 측에 따르면 국내 상장 해외 대표지수 커버드콜 ETF 가운데 최대 규모다. 상장 이후 개인 누적 순매수액은 1조5176억원이다.
두 상품의 개인 누적 순매수액은 총 1조8963억원이다.
두 상장지수펀드(ETF)를 함께 보유하면 분배기준일을 기준으로 격주 단위 분배 구조를 구성할 수 있다. S&P500 상품은 매월 15일, 나스닥100 상품은 매월 말일을 분배기준일로 운영한다.
이정환 미래에셋자산운용 전략ETF운용본부장은 "S&P500과 나스닥100이라는 미국 양대 대표지수에 투자하면서 매 2주마다 분배금을 받을 수 있는 격주 분배 솔루션은 변동성 장세에서도 장기투자를 지속할 수 있는 원동력이 될 것"이라고 말했다.
미래에셋자산운용은 TIGER ETF 홈페이지에서 '미국 대표지수 월배당 ETF 분배금 인증 이벤트'를 오는 11월 15일까지 진행한다.
dconnect@newspim.com