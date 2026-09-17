넥슨뮤지엄, 추석 연휴 특별 이벤트 '추석N뮤지엄' 진행

AI 핵심 요약beta
- 넥슨뮤지엄이 17일 추석N뮤지엄 행사를 예고했다.
- 행사는 22일부터 27일까지 열리고 25일은 휴관한다.
- 체험프로그램과 굿즈 럭키드로우 이벤트를 진행한다.
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5만원 이상 구매 시 럭키드로우
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 넥슨뮤지엄은 추석 연휴를 맞아 특별 이벤트 '추석N뮤지엄'을 진행한다고 17일 밝혔다.
행사는 오는 22일부터 27일까지 진행되며 추석 당일인 25일은 휴관한다.
행사 기간 넥슨뮤지엄 2층에서는 '인벤토리' 전시와 연계한 체험형 프로그램 '뮤지엄 미션: 세이브 더 게임'을 선보인다. 관람객은 전시된 게임 패키지를 둘러보고 스티커 워크시트를 완성하는 방식으로 미션에 참여할 수 있다.
지하 1층 '카페 메이플스토리' 굿즈스토어에서는 구매 금액에 따른 럭키드로우 이벤트를 진행한다. 굿즈스토어에서 5만원 이상 구매하면 1회 참여할 수 있으며, 선착순 350명에게 카페 메이플스토리 굿즈를 무작위로 증정한다.
넥슨뮤지엄 관계자는 "추석 연휴를 맞아 서로 다른 세대가 즐긴 게임의 기억을 나누며 새로운 추억을 만들 수 있는 자리를 마련했다"며 "앞으로도 게임을 매개로 관람객들이 서로 연결될 수 있는 프로그램을 선보이겠다"고 말했다.
한편 넥슨뮤지엄은 지난 5월 리뉴얼했다. 넥슨 계정으로 로그인하면 이용자의 실제 게임 플레이 기록을 전시 콘텐츠로 확인할 수 있으며, '바람의나라', '메이플스토리', '마비노기', '던전앤파이터' 등 넥슨의 주요 게임 IP 관련 전시를 운영하고 있다.
현재는 서비스 30주년을 맞은 '바람의나라'의 역사와 이용자들의 추억을 다룬 기획전 '바람의나라: 이어지는 바람'도 진행 중이다.
flurry327@newspim.com