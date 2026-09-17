삼성전자, 인도·중남미서 지역 맞춤형 AI 가전 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자는 16일 인도서 현지 맞춤형 AI 가전을 공개했다.
- 무풍 냉방, 수면 연동, 맞춤 정보 추천 기능을 선보였다.
- 브라질·멕시코서도 AI 에너지 절약 기능을 소개했다.
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중남미에서도 테크세미나 개최
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전자가 인도와 중남미에서 현지 소비자의 생활 환경을 반영한 맞춤형 인공지능(AI) 가전을 선보였다.
삼성전자는 16일 인도 구루그람에서 가전 테크세미나를 열었다고 17일 밝혔다. 행사에서는 AI 기반 통합 연결 플랫폼 '스마트싱스'를 기반으로 가사 부담을 덜고 에너지를 효율적으로 관리하는 AI 가전을 소개했다.
삼성전자는 인도 현지 특화 기술로 고온다습한 기후에 대응한 무풍 냉방 기술을 소개했다. '비스포크 AI 무풍 프로' 에어컨의 '모션 블레이드'를 활용한 5가지 기류 제어 기술을 시연했으며, 갤럭시 워치와 갤럭시 링과 연동해 수면 단계와 체온 변화에 맞춘 '웨어러블 굿슬립' 모드도 선보였다.
주방가전 체험 존에서는 '비스포크 AI 패밀리허브' 냉장고의 '나우 브리프' 기능으로 사용자 맞춤형 정보를 추천하는 방식을 시연했다. 부모님의 기기 사용 패턴을 감지해 안부를 확인하는 '패밀리 케어' 기능도 함께 선보였다.
삼성전자는 제품 구매 이후 관리 서비스도 강조했다. '스마트싱스 홈케어'는 가전제품의 상태를 모니터링하고 필터 교체 주기나 기기 세척 시점을 알려준다. '가전제품 원격 관리(HRM)' 서비스는 전문 상담사가 원격으로 기기 상태를 분석하고 조치 방법을 안내한다.
삼성전자는 지난 8월 브라질 상파울루와 9월 9일 멕시코 멕시코시티에서도 테크세미나를 진행했다. 현지 주요 매체와 인플루언서 80여 명을 대상으로 AI 기반 에너지 절약과 가사 부담을 줄이는 기능을 소개했다.
이상직 삼성전자 DA 사업부 부사장은 "AI 가전의 가치는 소비자의 일상과 삶의 질을 높이는 데 있다"며 "지역별 환경과 문화를 반영한 AI 기술을 지속 개발해 실질적 가치를 제공하는 동반자가 되도록 노력하겠다"고 말했다.
raul1649@newspim.com