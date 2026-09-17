대웅제약 '펙수클루', 헬리코박터 제균율 92% 확인

AI 핵심 요약beta
- 대웅제약이 17일 펙수클루 1차 제균 연구 결과를 밝혔다.
- 치료 완료 환자 88명 기준 제균율은 92.0%였다.
- 클래리트로마이신 내성 환자도 80.0% 제균에 성공했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
클래리트로마이신 내성 관련 변이 환자군 제균율 80%
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대웅제약은 위식도역류질환 치료제 '펙수클루'(성분명 펙수프라잔염산염)를 활용한 헬리코박터 파일로리 1차 제균 치료 연구에서 치료 완료 환자 기준 92.0%의 제균율을 확인했다고 17일 밝혔다.
이번 연구는 헬리코박터 파일로리 제균 치료 경험이 없는 환자 93명을 대상으로 진행됐다. 펙수클루와 클래리트로마이신·아목시실린·메트로니다졸 등 항생제 3종을 10일간 동시에 투여해 유효성과 안전성을 평가했다.
전체 등록 환자를 기준으로 한 제균율은 90.3%였으며 치료를 완료한 환자 88명을 기준으로는 92.0%였다. 치료 완료 환자 분석에서는 투약 전 철회와 추적 관찰 실패, 복약 순응도 부족 등으로 최종 평가가 어려운 사례를 제외했다.
특히 클래리트로마이신 내성 관련 변이가 확인된 환자군에서도 80.0%가 제균에 성공한 것으로 나타났다.
이번 연구는 김남훈·강석인 인제대학교 일산백병원 소화기내과 교수 연구진이 진행했다. 연구 결과는 지난 7월 제32회 일본 헬리코박터학회 학술대회(JSHR 2026)에서 포스터로 발표됐으며 지난달 26일 일본소화관학회 공식 학술지 'Digestion'에 온라인 게재됐다.
헬리코박터 파일로리 제균 치료에는 위산분비 억제제와 항생제를 함께 사용한다. 기존에는 PPI 계열 위산분비 억제제와 아목시실린·클래리트로마이신 등 항생제 2종을 함께 투여하는 3제요법 등이 사용돼 왔다. 최근 항생제 내성이 증가하면서 동시요법과 P-CAB 등을 활용한 치료 전략도 제시되고 있다.
이번 연구에서는 중증 이상반응이 발생하지 않았고 간기능 이상도 관찰되지 않았다. 연구진은 펙수클루와 항생제 3종을 함께 사용하는 동시요법이 헬리코박터 파일로리 1차 제균 치료에서 양호한 유효성과 내약성을 보였다고 평가했다.
앞서 진행된 임상 3상에서는 펙수클루 기반 요법이 기존 PPI 기반 요법과 비교해 제균 효과의 비열등성을 확인한 바 있다.
김남훈 인제대학교 일산백병원 소화기내과 교수는 "펙수클루 기반 치료법이 헬리코박터 파일로리 1차 제균 치료에서 높은 제균율을 보였다는 점을 확인했다"며 "클래리트로마이신 내성 관련 변이가 확인된 환자에서도 제균 성공을 확인해 임상적 근거를 넓혔다"고 말했다.
sykim@newspim.com