김태규 "김승원 청문회, 검증 가장한 신파극…숨지 말고 즉각 사퇴해야"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘이 17일 김승원 후보자 청문회 사퇴를 촉구했다.
- 검증 아닌 민주당의 신파극이었다며 공정성도 무너졌다고 했다.
- 민주당이 보고서 채택을 밀면 요식행위라며 비판했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 국민의힘은 17일 김승원 법무부 장관 후보자 인사청문회를 두고 "검증을 가장한 신파극"이었다며 김 후보자의 즉각적인 사퇴를 촉구했다.
김태규 국민의힘 원내수석대변인은 이날 논평을 통해 "김 후보자 인사청문회는 검증의 장이 아니라 민주당이 연출한 신파극이었다"며 이같이 밝혔다.
김 수석대변인은 "야당의 정당한 질의에는 고성과 비아냥이 쏟아졌고, 동료 의원을 향해 '악마', '얼굴이 흉기'라는 저급한 인신공격까지 서슴지 않았다"고 비판했다.
이어 "반면 민주당은 김 후보자의 해명을 거들며 감싸기에 급급했고, 가족 의혹을 해명하던 김 후보자가 눈물을 보이자 청문회장은 감정적인 신파극의 무대로 변했다"고 했다.
그는 "그 중심에는 서영교 법사위원장이 있었다"며 "핵심 의혹을 규명할 증인 채택을 가로막고 야당의 질의를 방해하더니 김 후보자가 눈물을 보이자 함께 눈물을 흘렸다"고 주장했다.
그러면서 "의혹을 엄정하게 검증하고 회의를 공정하게 이끌어야 할 위원장이 후보자와 감정이입된 순간 청문회의 공정성과 권위도 함께 무너졌다"고 지적했다.
김 수석대변인은 "불리한 검증에는 막말로 맞서고 답하기 곤란한 의혹은 눈물로 덮는 곳이 과연 후보자를 검증하는 법사위인지, 김승원 보호위원회인지 묻지 않을 수 없다"고 비판했다.
이어 "그럼에도 민주당이 청문보고서 채택과 임명을 밀어붙인다면 이번 청문회가 결론을 미리 정해 놓고 국민을 상대로 벌인 요식행위였음을 스스로 인정하는 것"이라고 했다.
김 수석대변인은 "법무부 장관은 동정에 기대는 자리가 아니라 법과 원칙을 집행할 자격을 증명하는 자리"라며 "김 후보자는 끝내 그 자격도, 국민의 신뢰도 얻지 못했다. 더 이상 민주당의 방탄막 뒤에 숨지 말고 즉각 사퇴해야 한다"고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com