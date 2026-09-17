한화토탈에너지스, 추석 맞아 '서산밥상 데이' 개최

AI 핵심 요약beta
- 한화토탈에너지스가 16일 서산밥상 데이를 열었다.
- 서산 농수산물 27종을 사 83개 고객사에 전달했다.
- 지역 농가 지원과 상생 취지를 2021년부터 이어왔다.
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지역경제 활성화·고객사 상생…2021년부터 매년 진행
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = 한화토탈에너지스가 추석 명절을 맞아 서산 지역 농수산물을 구매해 고객사에 전달하는 '서산밥상 데이'를 진행했다.
한화토탈에너지스는 지난 16일 경기도 파주시에 위치한 고객사 대진을 방문해 농수산물 꾸러미를 전달하는 행사를 개최했다고 17일 밝혔다.
서산밥상 데이는 코로나19로 지역경제가 어려움을 겪던 2021년 시작됐다. 서산 지역 농수산물을 구매해 지역 농가와 어촌계를 지원하고, 이를 고객사에 전달해 지역사회와 고객사가 함께 상생하자는 취지다.
한화토탈에너지스는 올해 행사에 약 7000만원을 투입해 서산 뜸부기쌀과 감태 캐러멜, 어리굴젓, 한과 등 지역 특산 농수산물 27종을 구매했다.
구매한 농수산물은 전문 포장을 거쳐 83개 고객사에 전달됐다. 농수산물과 함께 해당 제품을 직접 구매할 수 있는 안내문도 제공해 지역 특산물에 대한 추가 구매로 이어질 수 있도록 했다.
대진 관계자는 "서산 지역 특산물 덕분에 추석을 앞두고 맛있는 식사와 함께 동료들과 즐겁게 소통할 수 있었다"고 말했다.
한화토탈에너지스 관계자는 "2021년부터 매년 서산밥상 데이를 이어오며 지역사회와 고객사 모두로부터 좋은 반응을 얻고 있다"며 "앞으로도 지역사회와 고객사가 함께할 수 있는 다양한 상생 방안을 지속적으로 고민하겠다"고 밝혔다.
heoneykim@newspim.com