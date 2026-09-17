11번가, 추석 상품권·외식 e쿠폰 27일까지 할인

AI 핵심 요약beta
- 11번가는 17일 추석 맞이 E쿠폰 핫딜 행사를 27일까지 진행했다.
- 구글플레이·레고·올리브영 등 상품권과 디지털 콘텐츠를 할인 판매했다.
- 21일에는 멕시카나·파스쿠찌 e쿠폰 라이브 방송을 열었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
21일 치킨·카페 특집 방송
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 11번가는 추석 선물과 외식에 쓸 수 있는 모바일 상품권·e쿠폰을 할인 판매하는 'E쿠폰 핫딜' 행사를 오는 27일까지 진행한다고 17일 밝혔다.
오는 18일에는 구글플레이 기프트코드 1·3·5·10만원권을 7% 할인 판매한다. 오는 21일에는 전국 24개 레고 매장에서 사용할 수 있는 레고스토어 모바일금액권 5만원권을 9% 할인한 4만5500원에 선보인다.
올리브영 기프트카드 3만원권과 H.Point 모바일상품권 5·10·20·30만원권은 각각 7%, 4% 할인한다. 윌라 구독권과 카카오 이모티콘 플러스 이용권, 웨이브·티빙 이용권 등 디지털 콘텐츠 상품도 할인 대상이다.
외식 상품으로는 빕스·뚜레쥬르 등에서 쓸 수 있는 CJ푸드빌 기프트카드와 채빛퀴진 식사권, 리솜리조트 주요 지점의 식음 이용권을 판매한다. 매드포갈릭 상품권은 최대 58%, 생어거스틴 상품권은 40% 할인한다.
공차·할리스 등 카페 브랜드와 BBQ 치킨 e쿠폰도 선보인다. 해외여행객을 대상으로 대한항공 기내 면세 쇼핑몰 '스카이샵'과 진에어·이스타항공·에어프레미아·파라타항공 통합 면세몰에서 사용할 수 있는 모바일 상품권을 10~20% 할인 판매한다.
오는 21일에는 e쿠폰 특집 라이브 방송을 진행한다. 오후 7시 멕시카나 방송에서는 양념치킨 등 메뉴 4종의 e쿠폰을 26% 할인 판매한다.
같은 날 오후 8시에는 파스쿠찌의 흑임자 시즌 음료와 케이크 e쿠폰을 최대 25% 할인한 가격에 선보인다.
kji01@newspim.com