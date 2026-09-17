삼성전자, One UI 9 업데이트 시작…갤럭시 S26부터 적용

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 16일 국내서 One UI 9 업데이트를 시작했다.
- 갤럭시 S26부터 적용하고 지원 기기를 순차 확대한다.
- 마이 팬캠 등 새 기능과 보안 기능을 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
동영상 인물 추적·보안 기능 강화 등 새 기능 추가
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전자가 갤럭시 Z 시리즈에서 검증된 One UI 9 체제를 다른 기기 시리즈로 저용하는 업데이트를 시작했다.
삼성전자가 16일부터 국내에서 One UI 9 업데이트를 시작했다고 17일 밝혔다. 갤럭시 S26 시리즈부터 적용하며 지원 기기를 순차적으로 확대할 계획이다.
One UI 9는 지난 7월 공개한 갤럭시 Z 시리즈와 함께 선보인 운영체제다. 새로운 기능으로는 동영상에서 선택한 인물을 자동으로 추적하는 '마이 팬캠'이 추가됐다. 움직임이 많은 영상도 별도 편집 없이 원하는 인물이 돋보이는 영상으로 만들 수 있다.
'보증 및 케어' 메뉴에서는 보증 기간 확인, 자가 진단, 예상 수리비 조회, 삼성케어플러스 관리와 서비스 센터 예약을 한 곳에서 처리할 수 있다.
기존 기능도 개선됐다. '나우 브리프'에는 사용자가 직접 카드를 만들고 편집하는 기능이 추가돼 매일 확인하는 정보를 원하는 대로 구성할 수 있다. '나우 넛지'는 갤럭시 사용 상황을 분석해 필요한 순간에 유용한 제안을 제공한다.
'크리에이티브 스튜디오'는 주요 일정에 맞춰 이미지 생성 아이디어를 제안한다. '통역' 기능에는 이전 대화 흐름을 한눈에 확인할 수 있는 '스레드 뷰'가 적용고, 번역 속도도 개선됐다. '스캔' 기능은 굴곡진 책 페이지나 접힌 종이도 스캔할 수 있고, 향상된 손가락 지우기로 선명한 디지털 문서를 제작할 수 있다. '음성 녹음' 기능은 요약 내용을 구조화된 포맷으로 정리해 핵심 정보를 파악하기 쉽게 했다.
보안 기능도 강화됐다. '나우 브리프' 내 '시큐리티 브리프'는 악성 앱, 출처 불명 앱, 불필요한 권한 사용 등 보안·개인정보 이슈를 주기적으로 요약해 보여준다. 온디바이스 AI 기반의 '개인정보 보호 알림'은 불필요한 권한 접근 시도 등 잠재적 침해 위협을 미리 알린다.
'보이스피싱 의심 전화 알림' 기술의 지원 국가를 일본, 캐나다, 인도 등으로 확대했으며, 상대방 목소리의 AI 변조 여부를 분석해 신종 보이스피싱 위협도 사전에 차단한다. 목소리 변조 징후가 발견되면 통화 화면 팝업과 알림음, 진동으로 실시간 경고를 제공한다.
raul1649@newspim.com