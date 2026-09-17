롯데글로벌로지스, 중앙아시아 물류 영토 넓힌다

AI 핵심 요약beta
- 롯데글로벌로지스가 15~16일 중앙아시아 협력 행사에 참석했다.
- 강병구 대표가 카자흐스탄 물류 협력과 사업 기회를 논의했다.
- 신라인그룹과 협약해 중앙아시아 공략을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데글로벌로지스가 제1차 한·중앙아시아 정상회의를 계기로 카자흐스탄을 비롯한 중앙아시아 시장 공략에 속도를 낸다.
롯데글로벌로지스는 강병구 대표가 지난 15~16일 서울에서 열린 중앙아시아 경제 협력 행사에 참석해 현지 기업들과 물류 협력 방안을 논의했다고 17일 밝혔다. 이번 정상회의는 한국과 중앙아시아 5개국 간 열린 첫 다자 정상회의다.
강 대표는 지난 15일 양국 정부 관계자와 기업인 등 180여 명이 참석한 '한·카자흐스탄 비즈니스 라운드테이블'에 참석했다. 행사에서는 롯데글로벌로지스와 중앙아시아 최대 빙과 제조사인 신라인그룹 간 업무협약도 체결됐다. 두 회사는 2025년부터 협력 관계를 이어오고 있다.
양사는 이번 협약을 통해 기존 정기 협의체의 교류 기능을 재확인하고 카자흐스탄 시장에 최적화된 물류 운영 모델을 발굴하기로 했다. 관련 시스템 구축과 현지 물류사업 기회의 공동 발굴에도 나서는 등 협력 범위를 확대할 계획이다.
강 대표는 지난 16일 중앙아시아 5개국 경제인들이 참석한 비즈니스 서밋에도 참여해 현지 네트워크를 강화하고 신규 사업 기회를 모색했다.
롯데글로벌로지스는 이번 행사에서 논의된 의제를 바탕으로 카자흐스탄을 중심으로 현지 물류 경쟁력을 높이고 중앙아시아에서 새로운 성장동력을 확보한다는 방침이다.
롯데글로벌로지스 관계자는 "이번 국제 무대에서 롯데글로벌로지스만의 차별화된 물류 역량을 알리게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "중앙아시아 시장과의 전략적 협력 관계를 더욱 굳건히 다지고, 향후 다양한 신사업 분야로 비즈니스를 지속 확장해 나갈 것"이라고 말했다.
nrd@newspim.com