삼성웰스토리, 13만명 대상 추석 한식 프로모션 실시

AI 핵심 요약beta
- 삼성웰스토리가 17일 추석 맞이 제일 방앗간 프로모션을 시작했다.
- CJ제일제당과 손잡고 구내식당 160여곳서 한식 5종을 선보였다.
- 약 13만명 대상 역대 최대 규모로 이벤트도 함께 진행했다.
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CJ제일제당과 메뉴 5종 협업
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성웰스토리는 추석을 맞아 약 13만명의 구내식당 고객에게 한식 메뉴를 제공하는 '제일 방앗간' 가을 프로모션을 진행한다고 17일 밝혔다.
CJ제일제당과 협업한 이번 프로모션은 다음달 9일까지 약 한 달간 구내식당 160여 곳에서 열린다. 삼성웰스토리에 따르면 참여 고객 수 기준으로 회사가 진행한 프로모션 가운데 최대 규모다.
메뉴는 가래떡 왕만두김치전골과 들기름 육전나물국수 등 5종이다. 김치전골에는 가래떡과 왕만두를 넣었고, 국수에는 들기름과 가을 제철 나물, 육전을 곁들였다.
삼성웰스토리는 CJ제일제당의 비비고 왕만두와 기업 간 거래(B2B) 전용 식자재 브랜드 '크레잇' 상품 등을 활용했다. 여기에 가래떡과 참기름, 들기름, 깨가루 등 방앗간을 연상시키는 식재료를 더하고 방앗간 분위기를 복고풍으로 재현했다.
CJ제일제당은 협업 상품 외에도 주·부찬류와 간편식 등 함께 제공할 수 있는 상품을 제안했다. 구내식당 운영 환경과 고객 수요에 맞춰 메뉴를 구성하도록 지원했다.
'햇반 속 행운찾기' 이벤트도 진행한다. 경품으로 말차 햇반, 들기름 햇반 등 CJ제일제당 신제품을 제공한다.
kji01@newspim.com