한섬 신규 해외패션 브랜드, 매출 50% 성장...신성장동력 부상

AI 핵심 요약beta
- 한섬이 17일 신규 해외패션 브랜드 매출 급성장을 밝혔다.
- 올해 1~8월 12개 브랜드 매출은 전년 대비 50% 늘었다.
- 한섬은 내년까지 3개 브랜드를 추가하고 매장도 늘린다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 아워레가시·피어오브갓·리던(RE/DONE)·키스(Kith) 등 한섬 신규 해외패션 브랜드들이 가파른 성장세를 보이며 신성장동력으로 자리매김하고 있다.
현대백화점그룹 계열 패션전문기업 한섬은 지난 2022년부터 국내에 선보인 12개 해외패션 브랜드의 올해 1월부터 8월까지 매출이 지난해 같은 기간 대비 50% 늘었다고 17일 밝혔다. 2023년 대비 작년 매출은 3배 이상 성장했다.
한섬은 2022년 아워레가시를 시작으로 피어오브갓·베로니카 비어드·리던·키스·아뇨나·닐리 로탄 등 신규 해외패션 브랜드를 적극 발굴해 선보이고 있다. 이 같은 성장세는 편집숍과 팝업스토어를 활용한 '안테나숍 전략'이 주효했다는 분석이다. 한섬은 자체 수입 편집숍 '무이'(15개 매장)와 '톰그레이하운드'(35개 매장) 등 총 50개 매장을 운영하며 200여 개 해외 패션 브랜드를 선보이고 있고, 성수동 '톰그레이하운드 성수'나 더현대 서울, 무역센터점 등에서 팝업스토어를 열어 고객 반응과 판매 데이터를 검증하고 있다.
한섬 정규연 해외패션전략팀장은 "타임과 시스템이 파리 패션위크에 매 시즌 출품할 정도로 글로벌 패션 브랜드로 입지를 다지고 있다는 점 역시 브랜드 아이덴티티를 중요하게 여기는 해외 디자이너 브랜드들이 계약을 긍정적으로 검토하는 이유 중 하나"라고 설명했다.
한섬은 내년 상반기까지 '스킴스(SKIMS)'를 포함해 3개 브랜드를 추가로 선보이고, 신규 해외 브랜드 매장 수도 현재 60개에서 내년말까지 90개로 확대할 계획이다.
한섬 유태영 해외패션본부장 전무는 "앞으로도 글로벌 패션 트렌드를 선도할 수 있는 해외 패션 브랜드를 발굴해 타임·마인·시스템 등 국내 브랜드와 함께 고객들에게 새로운 경험과 차별화된 가치를 제공해 나갈 계획"이라고 말했다.
fineview@newspim.com