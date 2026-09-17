알테오젠, 장기지속형 플랫폼 국제특허 출원…비만약 개발 적용

AI 핵심 요약beta
- 알테오젠이 17일 장기지속형 접합체 PCT를 마쳤다
- 복수 활성분자 접합으로 반감기와 약효를 늘렸다
- 비만치료제 ALT-M5를 월 1회 투여제로 개발 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
월 1회 투여 목표 'ALT-M5' 개발…11월 동물실험 결과 공개
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 알테오젠은 복수의 활성분자를 결합해 약효 지속기간을 연장하는 신규 플랫폼 기술 '장기지속형 접합체(Long-Acting Conjugate)'에 대한 국제특허출원(PCT)을 마쳤다고 17일 밝혔다.
이번 기술은 알테오젠이 보유한 항체의 특정 위치에 약물을 선택적으로 접합하는 플랫폼 기술을 확장한 것이다. 복수의 활성분자를 하나의 접합체로 구현해 약물의 반감기를 늘리고 약효 지속기간을 연장하도록 설계했다.
알테오젠은 이 기술을 장기지속형 치료제 개발에 적용해 치료 효과를 유지하면서 투여 빈도를 줄이거나 투여 간격을 연장하는 것을 목표로 하고 있다.
현재 해당 플랫폼을 적용한 비만치료제 후보물질 'ALT-M5'를 개발 중이다. ALT-M5는 월 1회 투여를 목표로 개발되고 있다.
회사는 동물실험에서 ALT-M5의 월 1회 투여 가능성과 투약 중단 이후 체중 재증가를 억제할 가능성을 확인했다고 설명했다. 구체적인 연구 결과는 오는 11월 14일부터 17일까지 미국 워싱턴 D.C.에서 열리는 미국비만학회 연례학술대회 'ObesityWeek 2026'에서 발표할 예정이다.
학회에서는 월 1회 투여를 목표로 하는 인크레틴 융합 단백질의 체중 재증가 억제 효과에 관한 연구 결과를 공개한다.
전태연 알테오젠 대표는 "이번에 특허 출원한 기술은 다양한 바이오의약품에 적용해 월 1회 투약 제형의 장기지속형 제품 개발을 목표로 하는 플랫폼 기술"이라며 "ALT-M5의 동물실험 결과를 토대로 월 1회 투여와 투약 중단 후 체중 재증가 문제에 대응할 수 있는 비만치료제로 개발해 나갈 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com