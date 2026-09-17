GS25, SNS 인기 레시피 상품화…치즈 미역국·카레 당면 첫선

AI 핵심 요약beta
- GS25가 17일 AI로 이색 레시피 상품을 개발했다
- GS25는 치즈 미역국과 카레 당면을 18일 출시했다
- AI로 유행 약신호를 잡아 개발 기간을 절반으로 줄였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = GS25가 인공지능(AI)을 활용해 소셜미디어에서 유행 조짐을 보이는 이색 레시피를 찾아 상품으로 내놓는다. 유행이 본격화한 뒤 제품을 개발하던 방식에서 벗어나 초기 신호를 포착해 출시 속도를 높이는 전략이다.
GS리테일은 GS25가 '치즈 미역국'과 '카레 당면'을 18일 출시한다고 17일 밝혔다. 치즈 미역국은 미역국에 체다치즈와 후추를 넣어 진한 감칠맛을 살린 제품이다. 카레 당면은 밥 대신 당면을 넣고 체다치즈를 더해 쫄깃한 식감과 꾸덕한 맛을 구현했다. 가격은 각각 3900원이다.
신제품 개발에는 GS25의 자체 AI 트렌드 분석 시스템이 활용됐다. 주요 검색 포털과 SNS, 온라인 커뮤니티에서 소비자 반응과 키워드 언급량을 분석해 성장 가능성이 있는 '트렌드 약신호'를 포착하는 방식이다. 상품기획자(MD)가 이를 제품 아이디어로 구체화한다.
두 제품은 트렌드 포착부터 출시까지 1개월 반이 채 걸리지 않았다. 통상 약 3개월인 상품 개발 기간을 절반 수준으로 단축했다. GS25는 짧은 주기로 생성·소멸하는 SNS 먹거리 유행을 신속하게 상품화해 차별화 경쟁력을 강화할 계획이다.
nrd@newspim.com