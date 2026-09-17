삼성전자서비스, '한국경영대상' 고객만족 부문 2년 연속 수상

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자서비스가 17일 2026 한국경영대상 대상을 받았다.
- 예약 서비스와 원격진단으로 고객 편의성을 높였다.
- 이동식 서비스센터와 재난 복구 지원도 확대했다.
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김영호 대표 "고객 최우선 철학 실천한 결과"
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전자서비스가 2년 연속으로 고객 만족 부문 시상식에서 대상을 수상했다.
삼성전자서비스가 '2026 한국경영대상'에서 CEO 분야 고객만족 부문 대상을 수상했다고 17일 밝혔다. 지난해에 이어 2년 연속 수상이다. 삼성전자서비스 대표이사인 김영호 부사장이 회사를 대표해 수상했다.
산업정책연구원이 주관하고 산업통상부, 중소벤처기업부 등이 후원하는 한국경영대상은 국가 산업과 경제 발전에 기여한 우수 기업과 경영진을 선정하는 제도다.
삼성전자서비스는 고객 편의성 향상으로 인정받았다. 올해 4월부터 전국 모든 서비스센터에서 '예약 서비스'를 전면 시행했다. 고객이 원하는 시간을 예약한 후 대기 없이 서비스를 이용할 수 있다. 시행 후 고객 만족도가 높아졌고 사전 예약 비중도 증가하고 있다.
접근성 향상을 위한 노력도 계속하고 있다. 낙도와 산간 지역 등 서비스센터 방문이 어려운 곳에 휴대전화 점검 장비가 탑재된 '이동식 서비스센터' 차량을 정기적으로 파견한다.
고객 위치에 따라 가전제품 출장서비스도 제공 중이다. 삼성의 인공지능(AI) 기반 스마트싱스(SmartThings)와 연계한 '가전제품 원격진단(HRM)' 서비스를 통해 엔지니어 방문 없이 원격 조치를 받을 수도 있다.
재난 발생 시에는 재해복구 특별서비스팀을 현장에 파견해 가전제품 세척과 무상 점검 등을 지원한다. 지난 8월 경남 지역 집중 호우로 침수 피해가 발생했을 때도 특별서비스팀을 파견해 무상 점검과 수리를 지원했다.
김 대표은 "2년 연속 수상은 임직원 모두가 고객 최우선 철학을 실천한 결과"라며 "앞으로도 고객이 만족할 수 있는 서비스 제공을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
raul1649@newspim.com