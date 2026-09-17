스타벅스, 상품권 선물 고객에 음료 1+1 쿠폰 제공

AI 핵심 요약beta
- 스타벅스 코리아가 17일 카카오톡 선물 고객에 1+1 쿠폰을 제공했다.
- 오는 27일까지 모바일 상품권 선물 뒤 이벤트 응모하면 된다.
- 비즈몰 구매 고객에는 30일까지 최대 5%를 증정했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
내달 14~20일 순차 지급
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 스타벅스 코리아는 카카오톡 선물하기로 모바일 상품권을 선물한 고객에게 톨(Tall) 사이즈 제조 음료 1+1 쿠폰을 제공한다고 17일 밝혔다.
쿠폰은 매장에서 제조한 음료를 구매하면 같은 음료 1잔을 무료로 받을 수 있는 혜택이다. 리저브 등 일부 음료는 적용 대상에서 제외된다.
참여하려면 오는 27일까지 카카오톡에서 스타벅스 모바일 상품권을 선물한 뒤 이벤트 페이지에서 응모 양식을 제출하면 된다. 대상 상품권은 교환권과 e카드 교환권이다.
1인당 최대 3회 참여할 수 있으며 '나에게 선물하기'는 대상에서 제외된다. 쿠폰은 다음달 14일부터 20일 사이 응모 때 기입한 전화번호로 전송될 예정이다.
스타벅스는 카카오톡으로 모바일 상품권을 주고받는 명절 선물 문화를 고려해 이번 추석 행사를 기획했다고 설명했다.
기업·단체 고객을 대상으로 한 별도 프로모션도 진행한다. 오는 30일까지 전용 온라인몰 '스타벅스 비즈몰'에서 스타벅스 카드를 구매하면 구매 금액의 최대 5%를 증정한다.
kji01@newspim.com