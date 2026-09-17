셀트리온 '램시마', 日 출시 11년 만에 점유율 1위

AI 핵심 요약beta
- 셀트리온 램시마가 17일 일본 인플릭시맙 시장 1위에 올랐다.
- 램시마는 올해 7월 일본 시장 점유율 48%를 기록했다.
- 셀트리온은 2027년 램시마SC 출시로 제품군 확대를 추진했다.
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2027년 램시마SC 출시 추진…자가면역질환 제품군 확대
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온의 자가면역질환 치료제 '램시마'(성분명 인플릭시맙)가 일본 출시 약 11년 만에 오리지널 의약품을 제치고 현지 인플릭시맙 시장 점유율 1위에 올랐다.
17일 셀트리온에 따르면 의약품 시장조사기관 아이큐비아(IQVIA) 및 현지 데이터 기준 램시마는 올해 7월 일본 인플릭시맙 시장에서 48%의 점유율을 기록했다. 2015년 4월 일본 출시 이후 약 11년 만에 거둔 성과다.
셀트리온은 일본 시장에서 현지 유통 파트너인 니폰 카야쿠와 램시마를 판매해왔다. 2017년 말부터는 셀트리온 일본 법인도 판매에 나서면서 두 회사를 활용한 공급 전략을 운영하고 있다.
일본에서는 현재 램시마를 비롯해 아달리무맙 바이오시밀러 '유플라이마', 토실리주맙 바이오시밀러 '앱토즈마', 우스테키누맙 바이오시밀러 '스테키마' 등 자가면역질환 치료제 4종을 판매하고 있다.
유플라이마는 현지에서 21%의 점유율을 기록해 아달리무맙 바이오시밀러 가운데 처방 1위를 유지하고 있다. 앱토즈마는 정맥주사(IV) 제형 기준 약 10%의 점유율을 기록하고 있다.
셀트리온은 2027년 일본에서 피하주사(SC) 제형인 '램시마SC'를 출시하기 위한 준비도 진행하고 있다. 기존 정맥주사 제형에 SC제형을 추가해 램시마 제품군을 확대한다는 계획이다.
항암제 제품군도 일본 시장에서 점유율을 확대하고 있다. 같은 기간 유방암·위암 치료제 '허쥬마'(성분명 트라스투주맙)는 78%, 전이성 직결장암·비소세포폐암 치료제 '베그젤마'(성분명 베바시주맙)는 64%의 점유율을 기록했다.
김호웅 셀트리온 글로벌판매사업부 부사장은 "램시마가 출시 11년 만에 일본에서 점유율 1위를 달성했다"며 "내년 램시마SC가 출시되면 램시마 제품군의 판매 확대에 힘쓸 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com