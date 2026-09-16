한국관광공사·인천광역시교육청, 청소년 관광 활성화 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 한국관광공사와 인천시교육청이 16일 청소년 관광 활성화 협약을 체결했다.
- 양측은 교육과 연계한 맞춤형 관광코스를 개발해 전국에 확산하기로 했다.
- 공사는 청소년 1만1천명 체험을 지원하고, 교육청은 안전 지원을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 인천광역시교육청과 16일 인천시교육청에서 '청소년 관광 활성화'를 위한 업무협약을 체결했다.
이번 협약은 최근 현장 체험학습 위축에 따른 학교의 안전 불안감을 해소하고, 청소년 대상의 체계적인 교육 여행 수요를 선제적으로 견인하기 위해 마련됐다. 양 기관은 전국의 우수한 관광자원과 교육과정을 연계한 맞춤형 코스를 개발하고, 안전하게 즐길 수 있는 교육 여행 모델을 전국으로 확산해 나갈 계획이다.
동 협약을 통해 공사는 전국 장애 및 일반 청소년 1만 1천 명 대상 문화관광 체험 여행을 지원하고, 교과과정과 연계한 고품질 여행 코스를 개발 및 운영한다. 인천시교육청은 지역 초중고교를 대상으로 사업을 홍보하는 한편, 참여 초등학교에 버스 임차료와 전문 안전요원을 밀착 지원해 교사들의 안전 관리 부담을 대폭 완화한다.
또한 양 기관은 교육 여행 전문가 현장 교사 등 18명 내외로 구성된 공동 TF(자문단)를 운영한다. TF는 인천시교육청의 현장 체험형 프로그램인 '읽·걷·쓰'와 연계한 전국 체험학습 코스를 개발하고, 학교 현장 적용 가능성과 안전성을 지속적으로 검증할 예정이다.
공사 박성혁 사장은 "이번 협약은 촘촘한 교육 여행 지원책을 바탕으로 위축된 청소년 관광 시장에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 될 것"이라며, "앞으로도 교육청 및 지자체와 협력해 청소년들이 안심하고 즐길 수 있는 지속 가능한 교육 여행 환경을 만들어 가겠다"라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com