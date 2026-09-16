전주시, 대학·축제 현장 '청년정책' 맞춤형 홍보

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 16일 대학·축제서 청년정책 홍보를 시작했다
- 청년이음전주·청정지대 등 지원정책과 플랫폼을 알린다
- 현장 의견과 수요를 모아 청년정책에 반영하기로 했다
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청년이음전주·청정지대 홍보, 현장 수요조사·의견수렴 정책 반영
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 대학 캠퍼스와 축제 현장 등 청년들이 많이 모이는 곳을 직접 찾아가 청년 지원정책을 알리고 현장의 목소리를 정책에 반영하는 소통 행보를 이어간다고 16일 밝혔다.
시는▲전주 청년의 날(18~19일, 덕진공원) ▲전주비빔밥 축제(10월 2일, 덕진공원) ▲전주 국제한지산업대전(10월 17일, 한국전통문화전당) ▲션과 함께 달리는 전주 R1 2026 전주(10월 18일, 전주교대부설초등학교) 등 주요 행사 현장을 방문할 예정이다.
시는 이달부터 10월까지 청년들의 정책 접근성을 높이기 위해 전주지역 대학과 주요 축제 현장을 찾아가는 '청년정책 홍보'를 추진한다.
이번 홍보는 청년들이 정책 정보를 몰라 지원 혜택을 놓치는 일이 없도록 다양한 청년 지원정책과 온·오프라인 청년 플랫폼인 '청년이음전주', '청정지대'를 알리기 위해 마련됐다.
시는 지난 9일 전주대학교 하림미션홀에서 열린 '전북특별자치도 일자리 페스티벌'을 시작으로 12일 향교문화관에서 열린 전주 독서대전 연계 '청년독서토론', 16일 전북대학교 진수당에서 열린 '취업박람회' 등 청년들이 모이는 현장을 찾아 홍보활동을 펼쳤다.
시는 현장 홍보를 통해 청년 플랫폼 인지도를 높이고 최근 개설한 '청정지대 인스타그램'을 활용해 청년들과의 소통 채널도 확대할 계획이다. 이를 통해 청년들에게 지속적이고 실효성 있는 정책 정보를 제공한다는 방침이다.
아울러 현장에서 청년 맞춤형 프로그램에 대한 수요조사와 의견을 수렴해 향후 청년정책 수립을 위한 기초자료로 활용할 예정이다.
이상숙 전주시 청년정책과장은 "청년들이 일상에서 정책 혜택을 체감할 수 있도록 직접 찾아가는 소통 창구를 마련했다"라며 "대학과 축제 현장에서 수렴한 청년들의 의견을 바탕으로 실효성 있는 청년정책을 만들어 가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com