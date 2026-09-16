충북교육청·11개 시·군, 교육혁신선도지역 공모 공동 대응

AI 핵심 요약beta
- 충북교육청과 11개 시·군이 16일 공모에 공동 대응했다.
- 지역 특색 교육혁신 모델을 발굴해 교육생태계를 조성하기로 했다.
- 교육부는 11월 말 40곳 선정 뒤 최대 100억원을 지원한다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청과 도내 11개 시·군이 교육부의 '교육혁신선도지역' 공모에 공동 대응하기로 했다.
충북교육청은 16일 오후 진천 K스토리창작클러스터에서 윤건영 교육감과 도내 11개 시·군 기초단체장이 참석한 가운데 교육혁신선도지역 공모의 성공적인 추진을 위한 업무협약을 체결한다고 밝혔다.
교육청과 지방자치단체는 지역별 특성을 반영한 교육혁신 모델을 발굴하고 대학·산업체·유관기관 등과 연계해 지역에 맞는 교육생태계를 조성하는 데 협력한다.
교육혁신선도지역은 교육청과 지자체, 교육지원청을 중심으로 지역사회가 협력해 교육혁신 모델을 구축하는 교육부 공모사업이다.
충북에서는 제천·보은·옥천·영동·괴산·단양이 인구감소(관심)지역을 대상으로 하는 1유형에, 청주·충주·증평·진천·음성이 비수도권 기초지자체 등을 대상으로 하는 2유형에 각각 공모할 예정이다.
교육부는 9월 말까지 운영기획서를 접수한 뒤 심사를 거쳐 1유형 30곳, 2유형 10곳 등 모두 40개 지역을 선정해 11월 말 발표할 예정이다.
선정 지역에는 연간 최대 20억원씩 최대 5년간 총 100억원의 국비가 지원된다.
충북교육청은 11개 시·군의 공모 준비를 지원하기 위해 대학교수와 한국교육개발원 연구원, 교육과정 전문가 등 10명으로 컨설팅단을 구성했다.
컨설팅단은 지역별 교육 여건과 교육·산업·문화 자원을 분석해 지역소멸에 대응할 수 있는 학교 및 교육혁신 모델을 구체화하고 운영기획서 작성 등을 지원한다.
윤건영 교육감은 "지방정부와 교육청이 힘을 모으면 학생들에게 더 좋은 배움의 기회를 제공하고 지역의 미래도 함께 키울 수 있다"며 "11개 시·군의 지역 특색을 살린 교육혁신 모델이 선정될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com