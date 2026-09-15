KBO, 야구대표팀 신규 BI 공식 굿즈 11종 출시…유니폼도 판매

AI 핵심 요약beta
- KBO가 14일 국가대표팀 BI 굿즈 11종을 출시했다
- 응원 타월·케이스·키캡 키링 등 KBO 마켓서 판다
- 신규 유니폼 연계 상품에 아시안게임 명단도 반영했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국야구위원회(KBO)가 야구 국가대표팀 신규 브랜드 아이덴티티(BI)를 적용한 공식 굿즈 컬렉션 11종을 출시했다.
KBO는 지난 14일 신규 BI를 활용한 응원 타월과 휴대폰 케이스, 키캡 키링 등 공식 굿즈를 KBO 마켓을 통해 판매한다고 밝혔다.
이번 컬렉션은 지난 7일 공개된 국가대표팀 신규 유니폼에 이어 선보이는 상품이다. 일부 제품에는 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구대표팀 명단이 반영됐다.
응원 타월과 양면 슬로건에는 신규 워드마크와 컬러 시스템이 적용됐다. 선수명과 배번이 들어간 아크릴 명찰과 띠부 스티커는 신규 유니폼을 모티브로 제작됐다. 띠부 스티커는 총 50종 가운데 1종이 무작위로 제공된다.
신규 워드마크와 K로고를 활용한 카드 커버 스티커는 5종으로 구성됐다. 유니폼과 야구공을 모티브로 한 마우스패드와 장패드, 무선 충전 기능을 지원하는 휴대폰 케이스도 함께 출시됐다.
'Team Korea Navy'와 'Team Korea Red'를 포인트 색상으로 적용한 4구 키캡 키링은 실제 기계식 키보드와 호환할 수 있도록 제작됐다.
앞서 공개한 야구대표팀 홈·원정 어센틱 유니폼과 모자 2종도 함께 판매한다. 유니폼 구매자는 원하는 선수의 자수 마킹 또는 열 마킹 옵션을 선택할 수 있다.
football1229@newspim.com