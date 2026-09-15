2026 KBO 아마추어 베이스볼 위크 성료…대학 스페셜 매치 '경상·충청' C팀 우승

AI 핵심 요약beta
- KBO가 15일 2026 아마추어 베이스볼 위크를 마쳤다
- 유소년·여자·대학야구가 SSG랜더스필드서 겨뤘다
- 대학 C팀이 우승했고 이헌영이 MVP를 받았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 유소년·여자·대학 야구 선수들이 프로야구 구장에서 기량을 겨룬 '2026 KBO 아마추어 베이스볼 위크'가 3일간의 일정을 마쳤다.
한국야구위원회(KBO)는 지난 12일부터 14일까지 인천 SSG랜더스필드에서 열린 '2026 KBO 아마추어 베이스볼 위크'가 성료했다고 15일 밝혔다.
올해로 두 번째를 맞은 이번 행사는 유소년과 여자, 대학야구 선수들에게 KBO리그 구장에서 뛰는 경험을 제공하고 아마추어 야구에 대한 관심을 높이기 위해 마련됐다. 대회 기간 열린 경기는 모두 무료로 개방됐으며 SPOTV와 KBO 유튜브를 통해 생중계됐다.
첫날인 12일에는 유소년·여자야구 올스타전과 야구 클리닉이 진행됐다. 리틀야구 올스타와 초등야구 올스타의 맞대결에서는 초등야구 올스타가 8-3으로 승리했다. 지난해에 이어 2년 연속 승리다.
김서진(가동초)이 동점 2점 홈런을 터뜨렸고, 김도영(도곡초)은 마지막 투수로 등판해 세 타자를 모두 삼진으로 돌려세웠다.
여자야구 올스타전에서는 B팀이 7회초 역전에 성공해 A팀을 7-6으로 제압했다. 오의분이 마지막 수비에서 세 타자를 깔끔하게 막아 한 점 차 승리를 지켰다. A팀 선발 선주하(15)는 투수 가운데 유일하게 2이닝을 무실점으로 막았다.
채널A '야구여왕2'에 출연하는 아야카, 송아, 박민서, 주수진, 이수연, 송민지도 출전했다. 송아는 4타수 3안타를 기록했다.
이어 열린 KBO 레전드 야구 클리닉에는 김명성, 이원석, 차일목, 채종국 코치가 강사로 참여해 유소년과 여자야구 선수들을 대상으로 포지션별 지도를 진행했다.
13~14일에는 대학야구 4개 연합팀이 토너먼트 방식으로 맞붙는 스페셜 매치가 열렸다. 준결승에서는 B팀(수도권·강원)이 A팀(수도권·제주)을 10-5로 꺾었고, C팀(경상·충청)은 D팀(전라·충청)을 13-10으로 제압해 결승에 진출했다.
결승에서는 C팀이 B팀을 5-3으로 꺾고 우승했다. 이헌영(동의과학대)이 선제 2타점 적시타를 터뜨렸고 김지웅(대덕대)이 쐐기 홈런을 보태 우승을 이끌었다. 3·4위전에서는 D팀이 A팀을 6-1로 꺾었다.
개인상에서는 이헌영이 대회 최우수선수(MVP)에 선정됐다. 서정민(동국대)은 우수투수상, 이근우(동아대)는 우수타자상을 받았다.
이번 대학야구 스페셜 매치는 오는 21일 열리는 2027 KBO 신인 드래프트 지명 대상 선수들을 중심으로 구성됐다. KBO리그 구단 스카우트들도 현장을 찾아 드래프트를 앞둔 선수들의 기량을 마지막으로 점검했다.
football1229@newspim.com