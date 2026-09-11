'미래의 스타 한자리에' KBO 아마추어 베이스볼 위크 12일 개막

AI 핵심 요약beta
- KBO가 12일부터 14일까지 인천서 아마추어 위크를 연다.
- 여자·유소년·대학야구 선수들이 SSG랜더스필드서 뛴다.
- 대학야구는 드래프트 앞두고 마지막 쇼케이스가 됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 야구의 미래를 한자리에서 만날 수 있는 '2026 KBO 아마추어 베이스볼 위크'가 인천에서 열린다.
KBO는 오는 12일부터 14일까지 사흘간 인천 SSG랜더스필드에서 2026 KBO 아마추어 베이스볼 위크를 개최한다.
지난해 처음 시작된 아마추어 베이스볼 위크는 리틀·초등야구를 비롯해 여자야구와 대학야구 선수들에게 KBO리그 구장에서 직접 경기를 치를 기회를 제공하고, 아마추어 야구에 대한 팬들의 관심을 높이기 위해 마련됐다. 올해 역시 모든 경기를 무료로 관람할 수 있으며 관중은 GATE 3을 통해 입장하면 된다.
행사 첫날인 12일에는 여자야구와 유소년야구 스페셜 매치가 펼쳐진다. 이와 함께 KBO리그에서 활약했던 선수 출신 코치들이 아마추어 선수들을 직접 지도하는 야구 클리닉도 진행된다.
클리닉에는 이원석 코치가 타격, 김명성 코치가 투수, 채종국 코치가 수비, 차일목 코치가 배터리 부문을 맡아 포지션별 노하우를 전수할 예정이다.
여자야구 스페셜 매치에는 국내 여자야구를 대표하는 선수들이 출전한다. 채널A 여자야구 예능 프로그램 '야구여왕2'에 출연하는 아야카와 송아, 박민서, 주수진, 이수연, 송민지도 그라운드에 나선다. 유소년야구 스페셜 매치에서는 리틀야구와 초등야구를 대표하는 올스타 선수들이 맞대결을 벌인다.
13일부터는 대학 선수들이 주인공이 된다. 대학야구 선수 100명이 4개 연합팀으로 나뉘어 토너먼트를 치른다. 13일 준결승 두 경기가 열리고, 14일 오전 9시 30분 3·4위전에 이어 오후 6시 30분 결승전으로 대회를 마무리한다.
특히 이번 대학야구 스페셜 매치는 오는 21일 열리는 2027 KBO 신인 드래프트 지명 대상 선수들을 중심으로 구성됐다.
프로 입성을 꿈꾸는 대학 선수들에게는 드래프트를 앞두고 자신의 경쟁력을 보여줄 수 있는 사실상 마지막 쇼케이스다. 선수들은 KBO리그 구단 스카우트와 야구팬들이 지켜보는 가운데 프로 무대를 향한 마지막 눈도장을 찍는다.
wcn05002@newspim.com