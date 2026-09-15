"희생과 헌신 잊지않겠습니다"…76주년 인천상륙작전 기념행사 개최

AI 핵심 요약beta
- 인천시가 15일 인천상륙작전 76주년 행사를 열었다.
- 박찬대 시장은 참전용사 희생과 헌신을 기렸다.
- 인천시는 예우와 지원을 계속하겠다고 밝혔다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시는 15일 제76주년 인천상륙작전 기념행사를 열고 참전용사들의 희생과 헌신을 기렸다.
인천시는 해병대사령부와 함께 자유공원과 상상플랫폼, 하버파크호텔 등에서 기념행사를 개최했다고 밝혔다.
박찬대 인천시장과 해병대사령관 등 주요 내빈들은 이날 오전 자유공원 맥아더 장군 동상을 찾아 헌화하며 인천상륙작전의 성공을 이끈 참전용사들의 공헌을 기렸다. 이어 상상플랫폼에서 열린 기념식에는 참전용사와 유가족, 해병대 장병, 시민 등 1000여명이 참석했다.
행사는 해병대 군악·의장대 공연과 참전용사 및 참전국기 입장, 전황 보고 영상 상영, 인천상륙작전을 재연한 뮤지컬 공연 등의 순으로 진행됐다.
박찬대 시장은 "76년 전 인천은 대한민국 역사의 흐름을 바꾼 기적의 무대이자 자유와 평화의 수호지였다"며 "참전용사들의 고귀한 뜻을 가슴 깊이 새기고 한반도의 평화와 번영을 위해 인천이 할 일을 다하겠다"고 말했다.
행사장에는 시민평화체험존도 마련돼 군 장비와 역사 전시, 헌정 영상 등을 선보였으며 시민들은 평화를 향한 메시지를 대형 배 모형에 걸며 평화의 의미를 되새겼다.
인천시는 앞으로도 참전유공자들의 명예를 높이고 숭고한 희생과 헌신의 뜻을 후대에 전하기 위한 예우와 지원을 이어나갈 방침이다.
hjk01@newspim.com