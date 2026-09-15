김예건·윤도영 발탁...올림픽 김은중호, 호주 원정 명단 24명 발표

AI 핵심 요약beta
- 김은중 감독이 15일 U-21 대표팀 호주 원정 명단 24명을 발표했다.
- 대표팀은 해외파 4명과 K리그·대학 유망주를 고르게 뽑았다.
- 대표팀은 21일 소집 뒤 10월 3·6일 호주와 2연전을 치른다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김은중 감독이 이끄는 대한민국 21세 이하(U-21) 남자 축구 국가대표팀(올림픽 대표팀)이 출범 후 첫 해외 원정 시험대에 오른다.
대한축구협회는 15일 오는 10월 호주에서 열리는 호주 U-21 대표팀과의 원정 친선 2연전에 나설 소집 명단 24명을 확정 발표했다.
김은중호는 이번 호주 원정을 위해 해외파와 K리그, 대학 무대의 유망주들을 골고루 수혈했다. 해외파는 총 4명이다. 세르비아 명문 츠르베나 즈베즈다로 이적한 김예건을 필두로 윤도영(마그데부르크), 강민우, 김태원(이상 카탈레 도야마)이 김은중 감독의 부름을 받았다.
국내파 자원도 화려하다. 최근 K리그 무대에서 기대를 모으고 있는 고종현(수원 삼성), 손정범(FC서울), 최병욱(제주 SK) 등이 이름을 올렸다. 아마추어 무대에서는 민시영(울산대)과 이태경(중앙대) 등 두 명의 대학 선수가 당당히 발탁됐다.
지난 5월 지휘봉을 잡은 김은중 감독은 6월 천안 소집훈련과 8월 국내 소집훈련을 거쳐 팀의 기틀을 다져왔다. 이번 호주 원정은 출범 후 치르는 첫 해외 평가전으로, 2028 LA 올림픽을 향한 본격적인 기량 점검의 무대가 될 전망이다.
대표팀은 오는 21일 충남 천안 코리아풋볼파크에 소집돼 훈련을 진행한 뒤 28일 인천국제공항을 통해 호주로 출국한다. 호주 뉴사우스웨일스주 고스포드의 폴리텍 스타디움에서 열리는 이번 친선 2연전은 현지 시간 기준 10월 3일 오후 3시 1차전, 10월 6일 오후 1시 비공개 2차전으로 치러진다.
◆ 올림픽 대표팀 호주 원정 친선경기 참가 명단 (총 24명)
▲GK = 김민수(대전), 이상현(부천FC), 홍성민(포항)
▲DF = 강민우(카탈레 도야마·일본), 고종현, 이건희(이상 수원 삼성), 권기민, 박민재(이상 제주), 김서진(김천), 최승구(인천), 한재빈(전북), 함선우(화성)
▲MF = 김예건(FK 츠르베나 즈베즈다·세르비아), 민시영(울산대), 박혜성(부산), 성예건(부천), 손정범(서울), 황서웅(포항)
▲FW = 김태원(카탈레 도야마·일본), 윤도영(FC 마그데부르크·독일), 이태경(중앙대), 전민규(성남), 최병욱(제주), 하정우(수원FC)
psoq1337@newspim.com