김은중 전 수원FC 감독, 2028 LA 올림픽 축구 대표팀 사령탑 부임

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2028년 로스앤젤레스(LA) 올림픽을 향한 한국 남자 축구 대표팀의 새로운 사령탑으로 김은중 전 수원FC 감독이 낙점됐다.

대한축구협회는 6일 서울 종로구 축구회관에서 열린 2026년도 제4차 이사회를 통해 올림픽 대표팀 감독과 코치 선임 안건을 의결했다고 밝혔다. 이번 선임은 기존과 달리 감독과 코치가 한 팀을 이뤄 지원하는 공개 채용 방식으로 진행됐다.

[서울=뉴스핌] U-20 월드컵 대표팀 사령탑이었던 김은중 감독. [사진 = 대한축구협회] 2023.05.28 psoq1337@newspim.com

국가대표 전력강화위원회와 외부 평가위원들이 참여한 심사 결과, 김은중 전 감독과 김태민 전 수원FC 코치가 함께 구성한 지도자 조합이 가장 높은 평가를 받으며 최종 1순위 후보로 추천됐다. 이후 이사회 승인을 거쳐 선임이 확정됐고, 계약 절차가 완료되는 대로 두 지도자는 오는 6월부터 정식으로 대표팀을 지휘할 예정이다.

김은중 감독은 선수 시절뿐 아니라 지도자로서도 다양한 국제무대를 경험한 인물이다. 코치로 활동하던 시절에는 2018 자카르타·팔렘방 아시안게임에서 금메달 획득에 기여했고, 2020 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵 우승과 2020 도쿄 올림픽 8강 진출 과정에도 함께했다.

이후 감독으로 승격된 뒤에는 2023 국제축구연맹(FIFA) 20세 이하(U-20) 월드컵에서 대표팀을 4강에 올려놓으며 지도력을 입증했다. 최근까지는 K리그 수원FC의 지휘봉을 잡고 팀을 이끌었다.

함께 대표팀에 합류하는 김태민 코치 역시 국제 경험이 풍부하다. 그는 과거 베트남 국가대표팀에서 박항서 전 감독을 보좌하며 동남아시아 무대에서 성과를 함께 만들어냈고, 2022년 U-20 대표팀에 합류해 김은중 감독과 함께 월드컵 4강 신화를 일군 바 있다. 이후 수원FC에서도 다시 한 번 김 감독과 호흡을 맞추며 지도자 파트너십을 이어왔다.

대한축구협회는 이번 인선 배경에 대해 "전력강화위원회는 두 지도자가 국제대회 경험이 풍부하고, 올림픽 대표팀 연령대 선수들에 대한 이해도가 높다는 점을 높이 평가했다"라며 "다가올 2028년 LA 올림픽 체제를 안정적으로 구축하고 운영할 수 있는 최적의 조합으로 판단했다"라고 설명했다.

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