'LA 올림픽 준비' 김은중호, 10월 호주 원정…U-21 대표팀과 2연전

AI 핵심 요약beta
- 한국 U-21 대표팀이 11일 10월 호주 원정 평가전을 잡았다
- 김은중호는 10월 3일과 6일 호주 U-21과 2차례 맞붙는다
- 대표팀은 국제 경험과 조직력 점검 뒤 예선 준비를 이어간다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 2028 LA 올림픽 본선 진출을 노리는 한국 21세 이하(U-21) 남자 축구대표팀이 10월 호주 원정을 통해 경기력 점검에 나선다.
대한축구협회는 11일 김은중 감독이 이끄는 U-21 대표팀이 오는 10월 호주 뉴사우스웨일스주 고스포드의 폴리텍 스타디움에서 호주 U-21 대표팀과 평가전 2경기를 치른다고 밝혔다.
1차전은 10월 3일 오후 2시, 2차전은 6일 낮 12시에 열린다. 비공개로 진행되는 호주 원정은 김은중 감독이 올림픽 대표팀 지휘봉을 잡은 뒤 처음 치르는 해외 일정이다.
김 감독은 지난 5월 공개채용을 통해 2028 LA올림픽 대표팀 사령탑으로 선임됐다. 이후 6월 충남 천안 코리아풋볼파크에서 첫 소집훈련을 진행하며 팀 만들기에 들어갔다.
지난 8월에는 대학생 선수들을 중심으로 국내 소집훈련을 실시했다. 선수 풀을 넓히는 동시에 김 감독이 추구하는 기본적인 경기 운영 방식을 선수들에게 전달하는 데 초점을 맞췄다. 대표팀은 이번 호주 원정을 통해 국제 경기 경험을 쌓고 조직력을 점검할 예정이다.
김 감독은 과거 김학범호 코치로 2018 자카르타·팔렘방 아시안게임 금메달, 2020 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 우승, 2020 도쿄올림픽 8강에 힘을 보탰다. 2023 국제축구연맹(FIFA) U-20 월드컵에서는 감독으로 한국의 4강 진출을 이끌었다.
2028 LA올림픽 남자 축구에는 개최국 미국을 포함해 총 12개 팀이 참가하며, 아시아에는 2장의 본선 출전권이 배정돼 있다. 축구협회는 향후에도 FIFA 공식 A매치 기간을 활용해 소집훈련과 국제경기를 이어가며 올림픽 예선을 준비할 계획이다.
U-21 대표팀은 오는 21일 코리아풋볼파크에 소집돼 국내 훈련을 진행한 뒤 28일 호주로 출국한다. 소집 명단은 추후 발표될 예정이다.
football1229@newspim.com