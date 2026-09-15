아홉 박한·제이엘, 네이버웹툰과 컬래버…20일 '작전명 순정' OST 발매

AI 핵심 요약beta
- 아홉 박한과 제이엘이 15일 웹툰 OST에 참여했다.
- 두 사람이 부른 ‘포커스 온 유’는 20일 공개된다.
- 첫 컬래버 음원으로 첫사랑 감성을 담은 발라드다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아홉 박한과 제이엘이 네이버웹툰 오리지널사운드트랙(OST) 가창에 도전한다.
15일 소속사 F&F엔터테인먼트에 따르면 박한과 제이엘이 참여한 네이버웹턴 '작전명 순정'의 OST '포커스 온 유(Focus On You)'는 오는 20일 각 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.
이번 신곡은 두 사람이 데뷔 후 처음으로 함께하는 컬래버레이션 음원이다.
두 사람의 보컬 호흡은 이미 데뷔 전부터 증명됐다. 서바이벌 프로그램 출연 당시 박한과 제이엘은 려욱의 '어린왕자'를 섬세한 감성과 탄탄한 가창력으로 소화해 뜨거운 반응을 모았다. 해당 무대는 K팝 팬들 사이에서 현재까지도 꾸준히 회자되는 중이다.
네이버웹툰 '작전명 순정'은 레트로 감성의 세련된 그림체와 매력적인 캐릭터, 흥미로운 전개로 국내외 독자들에게 꾸준한 사랑을 받고 있는 인기작이다.
박한과 제이엘이 가창한 '포커스 온 유'는 극 중 백도화의 학창 시절, 풋풋하고 서툴렀던 첫사랑의 감정을 담은 미디엄 템포 발라드곡이다. 사랑이 시작되는 순간의 설렘과 아련함, 다시 돌아갈 수 없기에 더욱 아름답게 남은 학창 시절의 한 장면을 감성적으로 그려낸다.
alice09@newspim.com