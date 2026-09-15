로이킴, 3년 연속 10월 컴백…새 싱글 '크게 울어라' 발매

AI 핵심 요약beta
- 로이킴이 15일 10월 6일 새 싱글을 발표한다고 했다.
- 로이킴은 2년 연속 가을 신곡으로 흥행 공식을 이어갔다.
- 11월 서울 콘서트 뒤 내년 2월까지 아시아 투어를 연다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 로이킴이 10월 새 싱글로 컴백한다.
15일 소속사 DEUL에 따르면 로이킴은 오는 10월 6월 새 싱글 '크게 울어라' 발매한다.
로이킴은 2024년과 2025년에 이어 올해도 10월 신곡을 선보이며 자신만의 '가을 흥행 공식'을 이어갈 예정이다.
2024년 10월 16일 '내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면'을 발매한 데 이어 지난해 10월 27일에는 '달리 표현할 수 없어요'를 선보이며 2년 연속 가을 리스너들의 감성을 파고들었다.
두 곡은 로이킴 특유의 따뜻한 음색과 섬세한 감정 표현을 앞세워 연이어 대중의 뜨거운 사랑을 받았다. 계절의 분위기와 절묘하게 어우러지는 서정적인 음악이 로이킴에게 '가을에 믿고 듣는 싱어송라이터'라는 존재감을 더욱 공고히 했다.
새 싱글 '크게 울어라'라는 제목부터 로이킴이 이번에는 어떤 감정을 음악으로 풀어낼지 궁금증을 자극한다. 사랑과 이별, 위로와 성장 등 누구나 공감할 수 있는 이야기를 자신만의 언어로 노래해온 만큼 한층 깊어진 로이킴의 감성이 올가을 리스너들에게 어떤 울림을 건넬지 기대를 모은다.
로이킴은 10월 신곡 발매 후 공연으로 열기를 이어간다. 오는 11월 21일과 22일 서울 KSPO DOME에서 단독 콘서트를 개최한다. 이후 내년 2월까지 무대를 확장해 홍콩, 방콕, 타이베이, 도쿄 등 아시아 주요 지역에서 글로벌 팬들과 만난다.
alice09@newspim.com