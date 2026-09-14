이용구 시의원, '제2기 시민권익위원회' 위원 위촉...현장 중심 소통 의정 본격화

AI 핵심 요약beta
- 이용구 서울시의원은 11일 시민권익위원회 위원으로 위촉됐다.
- 제2기 위원회는 시의원 15명과 전문가 10명 등 25명으로 꾸려졌다.
- 이 의원은 현장 목소리를 정책에 반영하겠다고 강조했다.
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"시민의 생생한 목소리 반영해 실질적인 정책 변화와 권익 향상 만들 것"
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 시민 목소리를 의정활동에 직접 반영하기 위한 위원회가 새롭게 출범했다.
서울시의회 이용구 의원(더불어민주당·서대문구4)은 시민들의 다양한 목소리를 정책과 의정활동에 적극 반영하기 위한 '제2기 시민권익위원회' 위원으로 위촉되면서 본격적인 현장 중심 소통 의정에 나섰다.
이 의원은 9월 11일 달개비 컨퍼런스룸에서 열린 제2기 시민권익위원회 위촉식 및 제1차 회의에 참여해 제2기 위원들과 함께 위원회의 향후 운영 구상 및 활성화 방안에 대해 폭넓게 논의했다.
2027년 9월 10일까지 1년 임기인 제2기 시민권익위원회는 이용구 의원을 비롯한 시의원 15명, 각 분야 민원 전문가 10명 등 총 25명으로 구성됐다. 시민 권익 보호를 위한 서울시의회, 서울시, 서울시교육청 관련 민원 검토와 더불어 주요시책 사업에 관한 민원대응 사항, 민원 관련 법령 및 자치법규 제도개선에 관한 자문 등의 활동을 펼쳐나갈 예정이다.
위촉장 수여식 이후 열린 제1차 회의에서는 제2기 위원회의 효율적 기구 운영 방안과 시민 권익 증진을 위한 주요 추진 과제들이 안건으로 다뤄졌다. 회의 종료 후에는 참석 위원 간 상호 교류와 긴밀한 협력을 위한 오찬 간담회가 이어졌다.
이용구 의원은 "시민권익위원회는 현장의 생생한 목소리를 의정에 직접 연결하는 소통의 보루"라며 "형식적인 자문기구에 그치지 않고 시민이 체감할 수 있는 실질적인 정책 변화와 권익 향상으로 이어지도록 위원들과 함께 발로 뛰겠다"고 강조했다.
windy@newspim.com