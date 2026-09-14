예술위, 진도군과 지역문화예술 진흥 위한 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 한국문화예술위원회가 11일 진도군과 업무협약을 맺었다.
- 양측은 지역문화예술 진흥 협력 기반을 마련했다.
- 지속 가능한 협력 모델을 발굴하기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국문화예술위원회(위원장 이범헌)가 진도군(군수 이재각)과 함께 지역문화예술 진흥을 위한 협력의 첫걸음을 내딛는다.
아르코는 지난 11일 진도군청 2층 상황실에서 이범헌 위원장과 이재각 진도군수 등 관계자들이 참석한 가운데 '지역문화예술 진흥을 위한 업무협약'을 체결했다고 알렸다.
이번 협약은 양 기관이 보유한 자원과 전문성, 문화예술 네트워크를 공유·연계하고, 진도의 지역적 특성을 고려한 문화예술 협력 가능성을 찾아보기 위해 마련됐다.
협약에 따라 양 기관은 지역문화예술 진흥을 위한 지속가능한 협력 모델을 발굴하고, 상호 보유한 자원과 전문성, 네트워크 등을 합리적으로 연계·활용하기 위한 협력 방안을 모색해 나갈 계획이다.
특히 이번 협약은 단기적인 특정 사업이나 성과를 전제로 하기보다, 양 기관이 서로의 역할과 강점을 이해하고 지속 가능한 협력 분야를 찾아가기 위한 기반을 마련했다는 데 의의가 있다.
아르코와 진도군은 향후 지속적인 소통과 실무협의를 통해 지역 문화예술 현장에서 필요로 하는 사항을 세심히 살펴보고, 양 기관이 함께할 수 있는 협력 분야를 단계적으로 구체화해 나갈 예정이다.
이범헌 위원장은 "지역문화의 발전이 곧 대한민국 문화예술 경쟁력의 뿌리"라며, "진도군민과 지역 예술인들이 체감할 수 있는 실질적인 문화정책을 함께 고민하고 실천하는 동반자가 되겠다"고 밝혔다.
jyyang@newspim.com