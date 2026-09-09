이란 혁명수비대 "요르단 미군 기지 탄도미사일 공격… 유조선 피격 보복"

AI 핵심 요약beta
- 이란 혁명수비대가 9일 요르단 미군기지를 공격했다고 주장했다.
- 미군의 이란 유조선 타격에 대한 보복이라고 밝혔다.
- 전투기 격납고 등 핵심 시설을 명중시켰다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 미군의 이란 유조선 공격에 대한 보복으로 미군이 주둔한 요르단 알 아즈라크 공군 기지를 탄도미사일로 공격했다고 주장했다.
9일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 이란 혁명수비대는 이날 성명을 내고 요르단 알 아즈라크에 위치한 미군 공군기지를 겨냥해 대대적인 탄도미사일 공격을 감행했다고 발표했다.
혁명수비대는 현지 국영 언론에 낸 성명에서 "미군의 F-35, F-16, F-15 전투기 유지보수·정비·출격 격납고와 전투기 대피소를 정확히 타격했다"며 미사일들이 목표물에 명중해 심각한 시설 파괴 및 피해를 입혔다고 주장했다.
이번 공격은 전날 미군이 호르무즈 해협 및 하르그섬 인근에서 이란 혁명수비대 연계 유조선들을 타격한 데 대한 보복 조치란 설명이다.
8일 미 중부사령부(CENTCOM)는 이란 IRGC가 지난 이틀간 미 해군 함정을 두 차례 탄도미사일로 공격한 데 대응해 이란 원유 운반선 5척을 파괴했다고 밝혔다. 이에 이란 혁명수비대는 바레인과 쿠웨이트 항구에 정박 중이거나 인근 해역에 진입·대기 중인 유조선들을 표적 삼아 보복 공격을 감행하겠다고 경고했다.
wonjc6@newspim.com