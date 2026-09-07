닫혔던 대전 건축유산, 시민에 개방...보문산 별장·대흥배수지 등

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 평소 일반인의 출입이 제한됐던 대전지역 근현대 건축유산 3곳이 시민들에게 한시적으로 문을 연다.

대전시는 오는 16일부터 30일까지 매주 수요일 오후 2시 '대전 헤리티지 오픈하우스'를 열고 보문산 근대식 별장과 대흥배수지, 대흥동 뾰족집 내부를 공개한다고 7일 밝혔다.

국가등록문화유산 대흥동 뾰족집(대흥동 일양절충식 가옥). [사진=대전시] 2026.09.07 nn0416@newspim.com

첫 행사는 16일 '대전 보문산 근대식 별장'에서 열린다. 이어 23일에는 대흥배수지, 30일에는 국가등록문화유산인 대흥동 뾰족집(대흥동 일양절충식 가옥)을 둘러볼 수 있다.

보문산 근대식 별장은 1930년대 건립된 별장형 문화주택이다. 2023년 대전시 최초의 등록문화유산으로 지정됐다. 현재 보수·정비가 진행 중이며 작업이 마무리되면 시민에게 전면 개방될 예정이다.

대흥배수지는 대전 최초의 배수시설이지만 민간인 통제구역으로 관리돼 일반 시민이 내부를 보기 어려웠다. 대흥동 뾰족집 역시 국가등록문화유산이지만 소유자 사정 등으로 내부 공개가 제한돼 왔다.

시는 이번 행사에서 각 건축유산의 내부 공간을 개방하는 한편 담당 학예연구사가 현장에서 건립 배경과 건축적 특징, 역사적 가치 등을 설명할 예정이다.

회차별 참여 인원은 30명으로 제한한다. 참가 신청은 7일부터 14일까지 이메일(dheritage@korea.kr)로 선착순 접수하며 참가자는 여러 회차를 중복 신청할 수 있다.

권경민 대전시 문화체육관광국장은 "평소 공개가 어려웠던 문화유산을 시민들이 직접 보고 이해할 수 있도록 이번 행사를 마련했다"며 "앞으로도 지역 문화유산을 시민들이 향유할 수 있는 기회를 확대하겠다"고 말했다.

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