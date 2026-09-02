행안부 내년 예산 84조7036억, 10% 증가…AI통합민원플랫폼에 203억 투입

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지방교부세 77조·사업비 7조...재해위험지역 정비 1조1600억로 확대

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 내년도 예산안을 올해보다 10.1% 늘어난 84조7000억원 규모로 편성했다. 인공지능(AI)을 활용한 행정서비스 혁신과 재난안전 강화, 지역경제 활성화 등에 투자를 집중한다.

행정안전부는 2027년도 예산안을 올해 본예산 대비 10.1% 증가한 84조7036억원 규모로 편성했다고 2일 밝혔다.

전체 예산 가운데 지방교부세가 77조1899억원으로 가장 큰 비중을 차지한다. 사업비는 7조634억원, 인건비와 기본경비는 4503억원이다.

[자료=행안부]

행안부는 내년도 예산을 ▲AI민주정부 구현 ▲국민안전 강화 ▲지역균형성장 ▲사회통합 등 4대 핵심 분야에 집중 투자한다.

우선 AI를 활용한 행정서비스 혁신에 속도를 낸다. 국민이 별도로 찾아보지 않아도 받을 수 있는 정부 혜택을 먼저 안내하는 '혜택알리미' 서비스를 1000여종 이상 추가한다. 관련 예산은 올해 56억원에서 내년 70억원으로 늘어난다.

하나의 AI 민원창구에서 민원 안내부터 처리까지 제공하는 'AI통합민원플랫폼' 구축 예산도 올해 18억원에서 내년 203억원으로 대폭 확대한다.

공직자가 AI를 행정업무에 활용할 수 있도록 '온AI'의 범정부 확산도 추진한다. AI 행정업무 적용 예산은 187억원에서 542억원으로 약 3배 늘어난다.

공공 정보시스템의 안정성을 높이기 위한 투자도 확대한다. 국민 생활·안전과 직결된 주요 정보시스템의 이중운영체계(DR) 구축에 2716억원을 투입하고, 공공 정보시스템을 민간 클라우드로 이전하는 사업에는 신규로 548억원을 편성했다.

재난안전 분야에서는 이상기후에 따른 집중호우 등 자연재해 대응 역량 강화에 초점을 맞췄다.

재해위험지역 정비 예산은 올해 1조688억원에서 내년 1조1579억원으로 늘린다. 지역안전개선컨설팅 예산도 56억원에서 120억원으로 두 배 이상 확대한다.

재난 현장을 드론으로 촬영해 중앙정부와 지방정부 상황실에서 실시간으로 공유하는 시스템도 확충한다. 관련 예산은 34억원에서 60억원으로 늘어난다.

집중호우 때 도심 저지대 침수 피해를 줄이기 위한 우수유출 저감시설 설치 사업에는 430억원을 투입한다. 짧은 시간 급격하게 불어난 빗물을 일시적으로 저장해 침수 피해를 예방하는 시설이다.

지역경제 활성화를 위한 지역사랑상품권 지원도 확대한다. 지역사랑상품권 발행지원 예산은 올해 1조1500억원에서 내년 1조4500억원으로 3000억원 증가한다.

사회연대경제 생태계 구축을 위한 신규 사업도 추진한다. 사회연대경제 추진체계 구축에 449억원을 새로 투입하고, 사회연대경제 통합 플랫폼 구축에는 27억원을 편성했다.

지역사회의 자생적인 창조역량 강화 사업 예산도 238억원에서 320억원으로 늘린다. 섬 지역 생활인구 유입을 위해 여행경비를 지원하는 '섬 반값 여행 지원' 사업에는 신규로 12억원을 투입한다.

신설된 '미래대응기금'을 활용해 통합 지방정부를 지원하고 정주 여건을 개선하는 등 지역의 미래 성장거점 조성도 추진한다.

사회통합과 과거사 문제 해결을 위한 사업도 포함됐다. 여순사건 피해자 등을 대상으로 한 국립 국가폭력 트라우마 치유활동 시범사업 예산을 6억원에서 10억원으로 확대한다.

2027년 40주년을 맞는 6·10민주항쟁 기념사업에는 신규로 19억원을 편성했다. 국민 의견을 정책에 반영하기 위한 '모두의 토론회'를 정례화하는 등 국민참여정책 추진에도 신규로 13억원을 투입한다.

윤호중 행안부 장관은 "AI민주정부, 국민안전, 지역균형성장, 사회통합 등 국민의 일상과 밀접한 분야에서 '대체불가 대한민국'을 실현하기 위해 국민이 직접 체감할 수 있는 사업 중심으로 2027년 예산안을 편성했다"고 말했다.

이어 "앞으로 정부예산안 심의 과정에서 국회, 국민과 적극 소통해 정부안 반영을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다

abc123@newspim.com